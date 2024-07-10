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尹錫悅訪問美印太司令部 強調韓美部隊「攜手前行」

南韓總統尹錫悅（左4）9日造訪美國印度太平洋司令部，與司令帕帕羅上將（左5）等人合影留念。（歐新社）

南韓總統尹錫悅（左4）9日造訪美國印度太平洋司令部，與司令帕帕羅上將（左5）等人合影留念。（歐新社）

2024/07/10 10:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日訪美的南韓總統尹錫悅9日造訪位於夏威夷州檀香山的美國印度太平洋司令部，檢閱韓美聯防狀態，並強調韓美同盟的重要性。

《韓聯社》報導，這是時隔29年再有南韓總統訪問美國印太司令部，尹錫悅也成為該司令部2018年改編為印太司令部後，首位到訪的南韓總統。印太司令部承擔著指揮駐韓美軍司令部的職責，在確保朝鮮半島安全方面，發揮至關重要的作用。

尹錫悅9日上午抵達印太司令部出席歡迎儀式，並與印太司令帕帕羅上將（Samuel J. Paparo）針對朝鮮半島和區域軍事、安全問題進行了討論。

尹錫悅強調，北韓不斷提升核飛彈能力並持續挑釁，對朝鮮半島和區域安全構成嚴重威脅。他指出，當前局勢要求我們保持穩固的聯防狀態，印太司令部的作用非常重要。

尹錫悅對帕帕羅過去3年擔任太平洋艦隊司令期間，加強韓美聯防所做出的貢獻表示感謝，並向其頒發了由南韓政府授予的保國勳章「統一章」。

尹錫悅隨後前往作戰中心聽取印太司令部的戰情彙報。他對印太司令部維持朝鮮半島聯防所付出的努力表示衷心感謝，並強調韓美軍隊應保持更加緊密的合作關係。此時帕帕羅握緊雙拳提議「攜手前行」（We go together），尹錫悅亦握拳回應稱「We go together」。

尹錫悅指出，此次訪問旨在進一步加強韓美同盟和聯防狀態，應對當前嚴峻的國際形勢和朝鮮半島狀態。印太司令部在支援韓美聯合防衛方面發揮著核心作用，在朝鮮半島發生緊急情況時，將能提供增援戰力。

尹錫悅譴責北韓核飛彈挑釁和平壤、莫斯科的軍事合作，他強調，印太司令部正是守護區域秩序的重要基礎。

據總統室介紹，尹錫悅在出席北約峰會之前訪問太平洋地區軍事和安全戰略要地印太司令部，彰顯了韓美同盟堅實的團結力量。

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