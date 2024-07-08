曼谷唐人街大火釀30傷 南韓Blackpink女星Lisa才剛來取景

曼谷唐人街6日晚間突傳火警，造成30人受傷送醫。（美聯社）

2024/07/08 12:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名女團Blackpink泰籍成員Lisa近日推出新歌〈Rockstar〉，MV特地回到泰國拍攝取景，讓入鏡的曼谷唐人街頓時聲名大噪。沒想到6日晚間唐人街發生大火，造成30人受傷、60間房屋遭燒毀，共計300多人受到影響。

綜合泰媒報導，曼谷唐人街當地時間6日晚上8點42分突發火警，起火點位於耀華力路上的Trok Pho社區，佔地約3200平方公尺，擠滿約30棟老舊木屋，導致火勢一發不可收拾。

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當地消防車獲報後，緊急出動40輛消防車與17個消防站人力趕往現場救火，花費3個小時終於控制住火勢，其中有名消防員滅火時不慎觸電失去意識。

此次火災共造成30人受傷送醫，大部分為吸入濃煙而嗆傷的長者，以及60棟房屋燒毀，包括民宅、餐廳與飯店。另外也有300多人受到影響，一部分為外籍移工，只能暫時先前往佛寺尋求庇護。

Blackpink泰籍成員Lisa上（6）月推出最新單曲〈Rockstar〉，MV特地選在曼谷唐人街拍攝。（擷取自〈Rockstar〉MV）

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