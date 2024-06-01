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美國前第一夫人蜜雪兒母親逝世 享壽86歲

前第一夫人蜜雪兒（左）的母親瑪麗安（右）週五逝世，享壽86歲。（美聯社資料照）

前第一夫人蜜雪兒（左）的母親瑪麗安（右）週五逝世，享壽86歲。（美聯社資料照）

2024/06/01 11:15

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與羅賓遜家族共同發布聲明表示，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的母親瑪麗安（Marian Robinson）週五逝世，享壽86歲。

根據《CNN》報導，歐巴馬、蜜雪兒以及親屬於聲明中提及，作為許多人的姊妹、姑姑、表姊妹，瑪麗安受到無數人愛戴，他們的生活因為她的存在而變得更好，她所給予的愛無法用言語表達。瑪莉安於當地時間5月31日早上安詳離世，「現在，我們都不確定沒有她，我們將如何繼續生活下去。」

與此同時，蜜雪兒於X平台發文提到，「母親瑪麗安如同我的靠山，總是陪伴在我的身邊，也是我們全家人的堅強後盾，今天早上她過世了，我們非常傷心」；歐巴馬也發文說，「我們將用餘生努力並以她作為榜樣。」據悉，歐巴馬夫妻在白宮期間，羅賓遜與他們住在一起，經常被拍到與第一家庭參加活動。

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