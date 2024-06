美國前第一夫人蜜雪兒母親逝世 享壽86歲

2024/06/01 11:15

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統歐巴馬(Barack Obama)與羅賓遜家族共同發布聲明表示,前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)的母親瑪麗安(Marian Robinson)週五逝世,享壽86歲。

根據《CNN》報導,歐巴馬、蜜雪兒以及親屬於聲明中提及,作為許多人的姊妹、姑姑、表姊妹,瑪麗安受到無數人愛戴,他們的生活因為她的存在而變得更好,她所給予的愛無法用言語表達。瑪莉安於當地時間5月31日早上安詳離世,「現在,我們都不確定沒有她,我們將如何繼續生活下去。」

與此同時,蜜雪兒於X平台發文提到,「母親瑪麗安如同我的靠山,總是陪伴在我的身邊,也是我們全家人的堅強後盾,今天早上她過世了,我們非常傷心」;歐巴馬也發文說,「我們將用餘生努力並以她作為榜樣。」據悉,歐巴馬夫妻在白宮期間,羅賓遜與他們住在一起,經常被拍到與第一家庭參加活動。

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC