250萬光年外宇宙巨人！ 史匹哲太空望遠鏡揭超巨型黑洞「安靜」之謎

距離地球約 250 萬光年的安德羅美達星系（Andromeda galaxy），中心有一個超巨型黑洞。（圖擷取自NASA官網）

2024/05/29 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離地球約250萬光年的安德羅美達星系（Andromeda galaxy）中心有一個超巨型黑洞，其「安靜」狀態一直是天文學家們無法解釋的謎團。這個黑洞的質量是太陽的數十億倍，理論上應該會釋放出強烈的光和能量，但事實卻是它異常平靜。根據現有的理論，超巨型黑洞在吞噬物質時應該會如同宇宙中的燈塔般發出耀眼的光芒，這些光芒會隨著黑洞吞噬物質的量而變化，這就是我們所熟知的「活躍星系核」。

然而，安德羅美達星系中心的這個超巨型黑洞卻挑戰了我們的認知。它像是一個「安靜的巨人」，穩定地吞噬著周圍的物質，卻沒有顯現出任何劇烈的亮度變化。科學家們因此好奇：是什麼樣的「食譜」讓這個巨獸如此「安靜」？

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據《每日科技網》（scitechdaily）27日報導，最近科學家們通過美國航太總署（NASA）的史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）的觀測數據和電腦模型，終於揭開了這個謎團。他們發現，一些塵埃流正在為這個超巨型黑洞提供恆定的能量，這正是它保持「安靜」的原因。

這些塵埃流像是「螺旋形的漏斗」，以特定的尺寸和速度穩定地流動，源源不斷地將能量輸送給黑洞。這種穩定的塵埃供應，就像一個恆定的「食譜」，確保了安德羅美達星系中心的超巨型黑洞能夠持續「安靜」地進食，保持穩定的能量輸出。

這一發現為我們理解超巨型黑洞的行為提供了新的視角。研究表明，超巨型黑洞不一定總是「暴食」，它們也可以以「安靜」的方式持續進食並保持穩定的能量輸出。這項研究還為我們理解星系演化提供了新的見解。因為超巨型黑洞的能量輸出會影響周圍星系的形成和演化，這種「安靜」狀態可能意味著黑洞正在以「溫和」的方式影響周圍的星系，而不是劇烈地吞噬和擾亂它們。

這種「安靜」的能量輸出方式，對星系演化可能有更重要的影響。它能夠維持星系的穩定，促進恆星的形成，並塑造星系的形態。

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