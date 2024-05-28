蛇類家譜添新支 偽蝮蛇「獨特進化路徑」成獨立蛇科

偽蝮蛇進化之謎破解，新蛇科Psammodynastidae登場。（圖：Rushenb＠wiki, CC BY-SA 4.0）

2024/05/28 17:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕偽蝮蛇（mock viper）這種廣泛分布於亞洲的輕度有毒蛇，長期以來一直困擾著進化科學家。5月27日，芬蘭赫爾辛基大學的研究團隊公佈了他們的最新研究成果，將偽蝮蛇歸類為一個全新的蛇科：Psammodynastidae（沙王蛇科）。

美國科技網站物理學家組織網（PhysOrg）報導，相關研究揭示了偽蝮蛇這一亞洲蛇類的全新進化分支，這一發現的意義在於不僅重新確立了偽蝮蛇在進化樹上的獨特地位，還為生物多樣性保護提供了新的指標，相關研究成果發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

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研究人員透過分析超過4500個基因的DNA序列和數十個高解析度的微型電腦斷層掃描圖像，揭示了偽蝮蛇的進化歷史。首席研究員達斯（Sunandan Das）指出，偽蝮蛇屬於眼鏡蛇超科（Elapoidea），這個超科大約在5000萬年前經歷了快速的進化多樣化，這對於基因學家和進化生物學家來說是極具挑戰性的。

超科（Superfamily）或稱總科，是生物分類學中的一個分類階層，位於科（Family）和目（Order）之間。它用來將數個相關的科物種歸納在一起，反映它們在進化上的相似性和共同特徵。

偽蝮蛇的模仿能力令人驚嘆。牠們的嘴前部有一個假「毒牙」，能在面對威脅時欺騙掠食者，讓其誤以為自己擁有毒牙。實際上，牠們的毒牙在後顎，僅對蜥蜴有效。這一特性使得偽蝮蛇在進化過程中能夠有效避開掠食者的攻擊。

這項研究的重要性在於，不僅揭示了偽蝮蛇在進化樹上的獨特地位，還有助於理解蛇毒牙的起源和演化過程。長而獨特的進化支系，如偽蝮蛇，包含高度的進化獨特性，是生物學家優先保護的對象。重新確立偽蝮蛇的進化地位，也對生物多樣性保護具有重要意義

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