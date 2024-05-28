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台灣參與WHA遭拒 中國國台辦嗆「此路不通、必然碰壁」

中國國台辦發言人陳斌華27日嗆聲，民進黨政府欲借助外部勢力參與世衛大會，「此路不通、必然碰壁」。（圖片擷自Youtube）

中國國台辦發言人陳斌華27日嗆聲，民進黨政府欲借助外部勢力參與世衛大會，「此路不通、必然碰壁」。（圖片擷自Youtube）

2024/05/28 10:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第77屆世界衛生大會（WHA）27日於瑞士日內瓦登場，在中國及巴基斯坦堅決反對下，全體委員會議決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席世衛大會」一案納入議程，台灣今年仍無緣參與世衛大會。中國國台辦對此強硬表示，民進黨政府拒絕承認「九二共識」，欲借助外部勢力參與世衛大會，「此路不通、必然碰壁」。

綜合媒體報導，中國代表於「2+2辯論」宣稱，有逾百國家支持中方立場，所謂「排除台灣將導致國際衛生體系缺口」，「純屬無稽之談」。中國國台辦發言人陳斌華27日談及此事，毫不意外大唱老調，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

陳斌華強調，世衛大會作出不將涉台提案列入大會議程的決定，表明國際社會堅持一個中國原則，也再次證明「民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的九二共識、不透過兩岸協商的情況下」，借助外部勢力支持參與世衛大會，「此路不通、必然碰壁」。

台灣今年再度叩關爭取參與WHA，我友邦貝里斯、史瓦帝尼王國、瓜地馬拉、海地、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁以及吐瓦魯日前向世衛組織（WHO）提案，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席世衛大會，美國、英國、加拿大、澳洲、德國、日本等6國24日也發出聯合聲明力挺。

我國行政院發言人陳世凱27日深夜表示，行政院強烈遺憾，「不僅是台灣的損失，更是世界的損失」。

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