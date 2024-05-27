中國「女戰狼」又升官！爭議言行不斷 華春瑩升任外交部副部長

中國國務院27日宣布任免國家工作人員，任命華春瑩為外交部副部長，為5年內第二次高升。（歐新社）

2024/05/27 11:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕經常在X平台發布爭議貼文的中國外交部部長助理兼發言人華春瑩，再度升官！中國國務院27日宣布任免國家工作人員，任命華春瑩為外交部副部長，為5年內第二次高升。

現年54歲的華春瑩，1992年畢業於南京大學外國語學院英語系後，先後擔任中國外交部西歐司科員、三等秘書、副處長；2003年，擔任中國駐歐盟使團二等秘書、一等秘書、參贊。 2010年，升任外交部歐洲司參贊。 2012年8月，華春瑩升任外交部新聞處副司長，同年11月成為外交部發言人，是外交部有史以來第5位女發言人。

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2019年2月底，華春瑩主持外交部記者會後，連續幾個月未亮相，後來證實是參加中共中央黨校春季學期中青年幹部培訓班。同年7月，華春瑩接替陸崙升任外交部新聞司司長，成為繼首任司司長龔以後外交部新聞司第二位女性司長。2021年10月，華春瑩升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作，27日獲任命為外交部副部長。

美國國務卿布林肯在2022年5月呼籲中方恪遵國際規範後，華春瑩在X上連發 11篇貼文回應布林肯，展現「戰狼」本色，稱布林肯顯然不喜歡中國政府，並試圖切割中國共產黨與中國人民，但事實上，14 億中國人民對中國政府與中共的滿意度超過95%。

此外，華春瑩經常在X平台發布爭議貼文，被網友批評是「謊言的製造者」。例如，在去年5月13日，她X上用中國官媒新華社和美聯社的數據指出，中國在2012至2020年間挹注2460億美元（約7.9兆台幣）扶貧（削減貧窮）；而截至2020年，美國為阿富汗戰爭和伊拉克戰爭投入的有關直接成本達2兆美元（64兆台幣），並搭配2張對比圖，並附註「投資於人民VS投資於戰爭」的圖說，但遭到網友痛批「每天睜眼說瞎話」、「謊言的製造者」。

華春瑩去年5月13日在X上發了1張「投資於人民VS投資於戰爭 」圖，將中國與美國做出最新的對比，挨批是「謊言的製造者」。 （擷取自華春瑩X）

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