不滿政府「割讓」領土 亞美尼亞主教帶頭欲推翻總理

亞美尼亞東正教大主教加爾斯坦揚（Bagrat Galstanyan）不滿政府割讓領土，帶頭參選欲推翻現任總理。（法新社）

2024/05/27 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞東正教大主教加爾斯坦揚（Bagrat Galstanyan）不滿政府在未簽訂和約的情況下，逕自歸還90年代以來所佔領的4座鄰國亞塞拜然邊境村莊，26日率領數千名群眾上街抗議，要求總理下台。

綜合外媒報導，前蘇聯國家亞美尼亞與亞塞拜然兩國爭端不斷，亞塞拜然去（2023）年成功以閃電戰神速奪回境內被亞美尼亞控制長達30年的飛地納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。

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亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）本（5）月16日與亞塞拜然協議，劃定雙方12.7公里邊界，並將亞美尼亞自1990年代以來佔領的4座亞塞拜然村莊歸還，在老大哥俄羅斯自顧不暇的此刻，試圖為數十年爭端畫下句號。

然而，亞美尼亞大主教加爾斯坦揚（Bagrat Galstanyan）不滿帕辛揚在未與亞塞拜然簽訂和平條約，也沒有獲得任何談判利益的情況下逕自「割讓」領土。因此，他在26日召集數千民眾上街，要求總理帕辛揚立刻下台負責。

加爾斯坦揚向《法新社》表示，帕辛揚政府逕自割讓的領土對亞美尼亞具重要戰略意義，也是內陸通往鄰國喬治亞的要道，「亞美尼亞人民希望對被強加的絕望做出改變」，所以才站出來。

據悉，亞美尼亞與亞塞拜然之間的衝突，已自1980年代延燒至今，以往能夠居中調停的老大哥俄羅斯如今已因侵略烏克蘭而自顧不暇。

此外，亞塞拜然透過發展石油、天然氣產業不斷強軍，與亞美尼亞軍事實力逐漸懸殊；亞美尼亞也有意改變方針不再押寶俄羅斯，也是促使兩國協議邁向關係正常化的原因之一。

亞美尼亞大主教加爾斯坦揚目前已被反對黨推派為總理候選人，目前他持有加拿大、亞美尼亞雙重國籍，但已向群眾承諾將會委由律師讓選舉和就職一切合法。

亞美尼亞大主教加爾斯坦揚26日帶領數千群眾上街造勢。（法新社）

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