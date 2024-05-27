防俄挑釁 北約6國共築無人機牆

6個北約組織成員國擬採取一項創新戰略，共築一道「無人機牆」，抵禦來自俄羅斯的邊境挑釁。（歐新社檔案照）

2024/05/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕金融時報廿六日報導，六個北大西洋公約組織（NATO）成員國擬採取一項創新戰略，共築一道「無人機牆」（drone wall），防禦來自俄羅斯的邊境挑釁。該計畫日前在一場會議上獲得芬蘭、挪威、波蘭和三個波羅的海國家（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）的部長討論和支持。無人機牆將利用現代技術來保護邊界，防止走私和進一步的挑釁行為。

據報導，立陶宛內政部長畢羅泰伊特（Agnė Bilotaitė）表示，這一無人機牆是一個全新構想，旨在透過無人機和其他技術手段來保護邊界，防止來自不友好國家的挑釁。她強調，這六個北約國家都面臨所謂的「混合攻擊」（hybrid attacks），這些非軍事手段往往具有容易否認或撇清責任的特徵，包括將來自非洲和中東地區的無證難民，送到這六個北約國家的邊境。畢羅泰伊特建議，可利用歐盟資金來支持這項計畫。

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芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）表示，這一無人機牆計畫將隨著時間推移不斷改進，尤其是對於芬蘭與俄羅斯之間長達一三四○公里的邊界來說，這一無人機牆的作用將不可低估。她指出，無人機牆可以在偵測和阻止非法活動方面發揮重要作用，包括防止走私和進一步的挑釁行為。

報導提到，自前年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，前線的北約國家加強對俄羅斯意圖的警告。上週，俄羅斯國防部在其官網短暫發布一項草案，計畫片面擴大與立陶宛和芬蘭的海上邊界，隨後迅速刪除。次日，俄羅斯邊防部隊從愛沙尼亞水域移除廿五個標誌邊界的浮標，引發愛沙尼亞強烈憤怒，並獲得北約及其成員國一致支持。

此外，許多北約國家認為，俄羅斯可能在未來五到十年內測試北約的邊界。情報機構已揭露幾起疑似破壞行動，這些行動可能是俄羅斯在測試北約的防禦能力。這種擔憂促使北約國家在技術和策略上做出調整，以回應來自莫斯科的挑戰。

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