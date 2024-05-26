又一起！卡達航空土耳其上空遇亂流 12人受傷

卡達航空在經土耳其上空時遭遇亂流，導致機上6名乘客和6名機組人員受傷。卡達航空飛機示意圖。（美聯社）

2024/05/26 22:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕卡達航空（Qatar Airways）一架飛往愛爾蘭都柏林（Dublin）的班機，26日飛越土耳其上空時遭遇亂流，造成機上12名人員受傷。該班機最後安全降落都柏林機場。

綜合外媒報導，卡達航空QR107航班從卡達首都多哈（Doha）前往都柏林途中，飛經土耳其上空時遭遇亂流，導致機上有6名乘客和6名機組人員受傷，其中8人已被送往醫院。

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都柏林機場警察與消防人員在QR107航班抵達目的地後，隨即提供援助。都柏林機場營運商（DAA）表示，機場團隊持續為現場的乘客及航空公司人員提供完整協助。DAA也補充表示機場營運正常，並未因此受到影響。

卡達航空也表示，該航班安全降落在都柏林，但「少數乘客和機組人員在飛行中受輕傷，目前正在接受醫療救治」。聲明指出，「此事正在接受內部調查......乘客和機組人員的安全是我們的首要任務。」

本月21日，新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往星國的航班也遭遇亂流後，最後迫降泰國，亂流導致一名73歲英國男子死亡、104名乘客因嚴重顛簸受傷，目前仍有43名乘客在首都曼谷住院治療。

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