否認是中國間諜 菲律賓華裔市長郭華萍將尋求連任

菲律賓丹轆省自治市班班市長郭華萍，被國會懷疑是中共間諜。（圖擷自Mayor Alice Leal Guo臉書）

2024/05/25 12:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓和中國因為南海問題屢次發生糾紛，政壇更疑似被滲透，丹轆省自治市班班（Bamban）2022年當選的35歲市長郭華萍（Alice Guo），近來捲入中國境外詐騙疑雲，被國會懷疑是中共間諜，她對此則強調自己並非間諜，之後還會尋求連任的機會。

據《BBC》報導，班班一處偽裝成Pogo（境外賭博的當地說法）的據點，去年遭警方突襲並發現裡頭是詐騙中心，救出將近700名「豬仔」，其中包括202名中國人和73名外籍民眾，郭華萍隨即被查出擁有案發地點的部分土地。

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郭華萍前往參議院出席聽證會時，強調她之前就已經將土地賣掉了，但無法仔細回答家族史和成長經歷的問題，例如從小接受居家教育沒去上學的相關細節她都忘了，並且坦承她的出生證明是到了17歲才去登記。

郭華萍的詭異成長背景在社群媒體上受到大量懷疑，還有不少迷因（meme）諷刺她連個人生活細節都能忘記，並批評她和中國之間的聯繫，連總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也認為郭華萍的公民身份存在疑慮，已下令進行調查。

在遭受外界砲轟數週之後，郭華萍似乎想起自己的生平，指稱她的父親是中國人，和菲律賓女傭外遇後生下了自己，生母在她很小的時候就離開了，此後她就在爸爸位於丹轆省的養豬場長大。

郭華萍說，她對於私生女的身分感到相當羞恥，因此小時候大部分時間都沒有離開養豬場，也沒有交到什麼朋友，直到10幾歲時才開始外出協助購買飼料等工作。

郭華萍表示，她之所以沒在參議院聽證會上說明，是因為當時自己大腦一片空白。她強調，她沒有參與網路境外賭博和詐騙，也不是中國間諜，將持續為選民服務不會辭職，之後還會追求連任。據了解，菲律賓市長任期3年，可連續任職3屆。

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