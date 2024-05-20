印太司令部缺乏常設聯合特遣部隊 美前軍官：恐難反制中國突襲

退役陸軍軍官羅森伯格撰文指出，印太司令部缺乏常設聯合特遣部隊（SCJTF），這將使美軍難以有效反制中國的突襲。圖為共軍2022年8月軍演情形。（法新社檔案照）

2024/05/20 09:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國解放軍日益增長的軍事威脅，美國印太司令部（INDOPACOM）的備戰狀態令人擔憂。退役陸軍軍官羅森伯格（John D. Rosenberger）在《Breaking Defense》上撰文指出，印太司令部缺乏一支訓練有素、隨時待命的常設聯合特遣部隊（SCJTF），這將使美軍難以有效反制中國的突襲。

羅森伯格於5月16日發表專文表示，如果北京決定對台灣發動先發制人的攻擊，現在可能是最佳時機。由於印太司令部目前沒有任何訓練有素、隨時待命的SCJTF可以立即調動其各軍種的力量來反制解放軍的行動。若發生這種情況，印太司令部司令帕帕羅上將（Admiral Samuel Paparo）將不得不臨時組建一支特遣部隊，這將需要數週時間才能完成集結和準備。

請繼續往下閱讀...

簡言之，印太司令部目前無法協調同步的聯合全域作戰來抵禦解放軍的攻擊，並發動足夠有效的反擊行動來阻止中國考慮動用核武。這意味著美軍可能會輸掉與解放軍的第一場大規模常規戰爭。

羅森伯格強調，帕帕羅上將應考慮建立一支專門針對中國威脅的常設SCJTF。美國國會也已意識到這一需求，在2023財年的《國防授權法》中指示國防部長建立一支裝備齊全且持續運作的聯合特遣部隊隸屬於印太司令部。2024財年的《國防授權法》再次要求國防部長提交實施計畫，將這支部隊付諸實施。

然而，美國國防部的行動遲緩。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上月向國會作證時表示，仍在進行評估，以確保做出正確的決定並了解相關的作戰和成本問題。換句話說，他們打算繼續研究，並將問題擱置。

羅森伯格指出，國會的意圖非常明確，就是要建立一支由四星上將領導的SCJTF，隨時準備指揮、協調和同步運用分配給印太戰區的聯合部隊。如果解放軍發動先發制人的攻擊，帕帕羅上將將不得不在戰爭的混亂中臨時組建一支特遣部隊，這將嚴重影響危機應對計畫的執行。

美軍快速完成這項任務的能力一直較差。歷史上，這一過程需要作戰司令部幾個月的時間才能完成。印太司令部和其他作戰司令部從未被設計成作戰指揮部；其設計初衷並非在該地區開展大規模作戰以保護美國利益。

文中提到，掌握擊敗解放軍所需的複雜作戰層級任務，需要一支穩定的指揮和參謀團隊，必須經過不懈的訓練才能維持這些任務的熟練程度。臨時拼湊的作戰特遣部隊無法勝任這項艱鉅的工作。在聯合特遣部隊級別進行同步的聯合全域作戰是一項複雜且不容妥協的工作，需要協調數以千計的行動單位。

令人沮喪的是，印太司令部的訓練演習中仍舊採用相反的做法。印太司令部通常指派其一個軍種司令部作為臨時作戰特遣部隊，例如美國陸軍太平洋司令部或陸戰隊第三遠征軍（III Marine Expeditionary Force）司令部，這些臨時拼湊的作戰特遣部隊無法在戰鬥條件下充分發揮作用。

羅森伯格呼籲，如果解放軍發動先發制人的攻擊，將沒有時間在戰鬥的混亂中組建一支訓練有素、隨時準備戰鬥的SCJTF，是針對解放軍最有可能採取的行動方案的唯一解決方案。SCJTF將發揮威懾作用，迫使中國在成本效益計算中考慮這一強大的作戰組織。

他認為，現在是時候對印太司令部進行相應的重組和調整，並對歐洲司令部和中央司令部採取同樣的措施。這些作戰司令部的結構早在38年前冷戰時期就應根據當時的戰略環境進行調整，以滿足當時的需要，但那個時代早已過去。

羅森伯格最後強調，不要理會那些抱怨這一想法效率低下且負擔不起的反對者。如果輸掉了與解放軍的第一場戰鬥，這將是一個站不住腳的藉口。

5月7日，美國海軍上將帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）接任美國印太司令部司令。 （取自美國國防部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法