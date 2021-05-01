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    台海軍情》美軍印太司令接任致詞 點名感謝我海軍司令劉志斌

    美國海軍上將阿基里諾（John Aquilino）接任戴維森（Phil Davidson）成為印太司令，在交接儀式上特別點名感謝我海軍司令劉志斌。（圖擷自美國印太司令部官網）

    美國海軍上將阿基里諾（John Aquilino）接任戴維森（Phil Davidson）成為印太司令，在交接儀式上特別點名感謝我海軍司令劉志斌。（圖擷自美國印太司令部官網）

    2021/05/01 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍上將阿基里諾（John Aquilino）接任戴維森（Phil Davidson），成為新任的美國印太司令，在夏威夷珍珠港當地時間4月30日完成交接儀式並致詞時，特別點名感謝與會的我國海軍司令劉志斌等人。

    美國印太司令部刊出了阿基里諾的致詞內容，他一開始先向出席的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀長聯席會議主席麥利（Chairman Milley）、夏威夷州長大衛·伊藝、前州長喬治·有吉、檀香山市長布朗迪（Rick Blangiardi）和夏威夷政界人物致謝。

    同時，阿基里諾也向代表各國國防部長前來與會的將領們表達感謝之意，包括韓國聯合參謀本部議長元仁哲、日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二、澳洲海軍參謀長努南（Michael Noonan），還有台灣的海軍司令劉志斌。

    阿基里諾表示，75餘年以來（1945年至今），美國與盟友們建立了所有國家都能繁榮發展的環境，其奠基於每個國家無論大小強弱都能和平解決爭端的國際秩序，因此才能維持區域穩定，不過，如今這樣的環境正在遭受挑戰。

    阿基里諾強調，印度─太平洋是美國未來最重要的地區，也將成為美國的優先部署戰區，美軍會致力於加強與盟友的合作關係，致力於提供預防性的威懾力量，防止大國介入產生權力衝突，確保印太海域自由和開放。

    軍事專家梅復興在臉書分析阿基里諾的致詞時，指出這是繼戴維森數年前就任之後，美方再度邀請台灣高階將領出席，這種舉動除了象徵支持台灣之外，也讓台灣可以參與美、日、韓、澳之間的軍事交流。

    梅復興表示，在台海侵擾不斷、中共不斷挾強大軍事威嚇之際，美國的行動不僅是為台灣送暖，更彰顯出美方動員盟友維護印太穩定的決心。梅復興還透露，阿基里諾的交接儀式並未有解放軍高階將領出席，可能也象徵著某種意涵。

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