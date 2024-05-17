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法屬新喀里多尼亞暴動 中俄勢力蠢蠢欲動

法屬新喀里多尼亞近日發生暴動，法國從本土增派安全人員進行維安。（法新社）

法屬新喀里多尼亞近日發生暴動，法國從本土增派安全人員進行維安。（法新社）

2024/05/17 20:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法屬太平洋群島新喀里多尼亞的獨派勢力，因不滿法國國會可能通過的投票制度變革，在當地發動30多年來最嚴重的反憲改暴動，已造成重大傷亡。分析指出，除了亞塞拜然出於政治報復而干預法國內政外，當地的中國和俄羅斯勢力也在蠢蠢欲動。

位於澳洲和斐濟之間的新喀里多尼亞原本是法國殖民地，但法國在1998年簽署努美阿協議（Noumea Accord）後，讓當地近30萬人口逐漸享有更多政治權力。然而，在該協議下，新喀里多尼亞的選舉人名單從1998年後就未更新，亦即過去25年從法國本土或其他地方移居當地的人口，都沒有參與地方選舉的權利。

法國政府先前已將新喀里多尼亞每5人就有1人無投票權的情況稱為「荒謬」，法國國會下議院「國民議會」因此計畫推動憲法改革，以擴大當地地方選舉選民資格，但獨派擔心此舉將有利於親法政治人物，「稀釋」原住民卡納克族的選票，使得他們在獨立公投中更形單影隻。新喀里多尼亞先前已舉行過3次獨立公投，結果都是留在法國，但獨派依舊保有勢力，尤其在卡納克族之間。

新喀里多尼亞13日起爆發重大示威，並演變為暴動，還有人持大口徑武器和獵槍朝憲兵隊開火，迫使當局緊急宣布宵禁，禁止在公共場所聚集，並關閉當地主要機場，法國政府也從本土增派維安人力，但迄今仍造成2名憲兵在內至少5人喪命，以及上百人受傷。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指控，新喀里多尼亞亂局有亞塞拜然干預痕跡。法國國際廣播電台指出，亞塞拜然去年就設立「巴庫倡議小組」（GIB，巴庫為亞塞拜然首都），以「支持對抗殖民主義與新殖民主義的戰鬥」為宗旨，企圖影響新喀里尼西亞輿論；在今年3月底的反改革遊行上，還能看見亞塞拜然國旗隨風飄揚，以及有參與者穿著GIB標誌的上衣。

專攻南太平洋的國際關係分析家范登戴克（Bastien Vandendyck）指出，亞塞拜然煽動極端獨立分子是為了「報復」，因為巴黎曾狠批亞國攻擊居民主要為亞美尼亞人的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）。在那之後，亞國就增加敵法宣傳。

此外，俄國從蘇聯時期起就支持卡納克族獨立，自2014年入侵克里米亞、2022年入侵烏克蘭後，更加大擾亂西方戰術的力度。在新喀里多尼亞近幾週示威中，更出現推崇俄國總統普廷、要普廷「解放我們殖民地」的布條，而社群媒體上也可見許多反法宣傳，帳號大多來自俄國。范登戴克表示，俄國可像在非洲一樣，暗中支持激進甚至暴力動員，並擾亂法國勢力。再者，亞塞拜然向來親俄，兩國目標與利益一致。

至於企圖在南太平洋執行全面戰略、以抗衡澳洲與美國的中國，也是當地一個對西方具攻擊性的勢力。一位深知內情的法國高階公務員坦言，中國的經濟影響力最令人擔憂，尤其中國已「買下」萬那杜和索羅門群島，現在就等著新喀里多尼亞掉到手裡。據了解，北京對新喀里多尼亞世界第2大的豐富鎳礦覬覦已久，而鎳是電動車電池的重要原料。

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