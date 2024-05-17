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首批海上物資進入加薩！美官員估每日可進150輛援助卡車

美軍浮動碼頭的首批援助物資由卡車運進加薩。（美聯社）

美軍浮動碼頭的首批援助物資由卡車運進加薩。（美聯社）

2024/05/17 21:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩南部拉法戰鬥不斷，同時在南部的主要過境點受以色列限制，導致援助物資無法順利進入。據援助組織表示，南部的糧食即將耗盡，而加薩北部已爆發全面飢荒。在今（17日）稍早，美軍為運送援助建造的海上浮動碼頭「岸上聯合後勤」（JLOTS）啟用後，第一批援助物資已輸送進入加薩。

根據《美聯社》報導，浮動碼頭在週四（16日）建造完工，美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，首批援助在今（17日）早上9點進入加薩，而運送行動如同先前美軍的回應，並非由美國部隊進行輸送。

據報導，美軍中央司令部也表示，此海上運輸模式是一項持續並結合多國努力的結晶，為了就是能運送額外物資，給在加薩的巴勒斯坦民眾。

美國官員表示，首批援助物資共計多達500噸，對此美國與以色列針對岸邊工作船隻團隊的安全維護進行密切協調。以色列軍隊將負責岸上安全，而浮動碼頭附近也有兩艘美國海軍軍艦能夠進行保護工作。

雖然美國軍方預估浮動碼頭的每日運送量可達150輛援助卡車，但美國與其他援助組織警告，岸上聯合後勤計畫並無法完全取代陸地運輸，因陸地運輸能運進加薩所需要的全部糧食、水和燃料。

據報導，在以哈戰爭前，一天平均有超過500輛卡車的物資進入加薩。

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