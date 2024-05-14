喬治亞通過「境外影響力」法案 箝制異議危及加入歐盟

喬治亞大批民眾14日在國會外抗議國會強行通過「境外影響力」法案。（路透）

2024/05/14 22:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管連日來大規模民眾示威抗議，喬治亞國會無視民意反對，仍於14日強行通過備受爭議的「境外影響力」法案。這項法案要求資金來源超過20%為境外資金的媒體和非政府組織，須登記註冊為「外國代理人」，遭批評將用來箝制異議，威脅民主自由。

這項法案在執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）與聯盟政黨在國會佔席次優勢下，14日出席的116名議員以84票贊成、30票反對，三讀通過，送交總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili），總統有14天時間決定簽署或者否決。

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與執政黨歧見日益加深的佐拉比契維利日前已表示，若國會通過此案，她將予以否決。不過，喬治亞總統職位為虛位元首，握有實權的是力挺這項法案的總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze），且執政黨在國會掌握的席次足以推翻總統的否決。

14日國會審議該法案過程中，執政黨與反對黨議員爆發肢體衝突，議事一度中斷；國會外從前一天晚上起就有示威者聚集，14日國會表決通過時，約2000人在國會外高喊「拒絕俄羅斯法」，警方部署大批鎮暴警力，雙方再起衝突。

「境外影響力」法案由「喬治亞之夢」黨起草，該黨去年也提出類似法案，但在民意反對下撤回，這次起草的版本，內容與去年的幾乎一樣，也同樣引發新一波龐大反對聲浪，首都特比利西這一個月來持續有數千到數萬人上街示威，11日的示威參與人數高達10萬人。

科巴伊澤政府表示，有必要制定這項法案，遏止對該國政治有害的外國影響力，並且防範外國行為者設法破壞喬治亞的穩定。反對黨批評此法案如「俄羅斯法律」，因為莫斯科也利用類似的立法，打擊獨立媒體、非營利組織和批評克里姆林宮的權益運動者。

這項法案另一爭議是引發親歐或親俄的國家路線之爭。喬治亞去年獲得歐盟授予入盟候選國資格。歐盟已表明，這項法案與喬治亞爭取加入歐盟「不相容」。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）14日表示，喬治亞「如果希望加入歐盟，他們就得尊重法治基本原則和民主原則」。

美國也已警告，通過此案就意味著特比利西背離西方的軌道。美國國務院13日呼籲喬治亞政府，「繼續走在與歐洲整合的道路上」，若國會若強行通過此案，將帶領國家往反方向走。

喬治亞親歐支持者14日在國會外抗議國會強行通過「境外影響力」法案。（法新社）

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