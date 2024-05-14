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比地獄還熱！系外行星被潮汐力「烤焦」 表面溫度達2300度

這顆名為 TOI-6713.01 的系外行星（左），位於距離地球約 66光年的 HD 104067 恆星系統中。（圖擷取自NASA官網）

這顆名為 TOI-6713.01 的系外行星（左），位於距離地球約 66光年的 HD 104067 恆星系統中。（圖擷取自NASA官網）

2024/05/14 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕浩瀚宇宙中，1顆新發現的系外行星正經歷著1場「完美潮汐風暴」，其表面被加熱到驚人的2300攝氏度，宛如宇宙中的熔爐，散發著耀眼光芒！

澳洲科學媒體《科學警報》（ScienceAlert）報導，這顆名為TOI-6713.01的系外行星，位於距離地球約66光年的HD 104067恆星系統中。這個系統中有3顆行星，TOI-6713.01是最靠近恆星的行星，其公轉週期僅2.2天。

科學家利用地面望遠鏡和美國航太總署（NASA）的系外行星巡天衛星（TESS）的數據，確認了這個系統中存在著另外2顆較大的行星，並發現這2顆行星的引力，對TOI-6713.01產生了巨大的潮汐力。

潮汐力就像地球上的潮汐現象一樣，是由星球之間的引力差異造成的。當一個星球靠近另一個星球時，靠近的那一側會受到更大的引力，而遠離的那一側會受到較小的引力，這種引力差就會拉扯星球，使其產生形變。

在TOI-6713.01的情況下，它被2顆較大的行星的引力不斷拉扯，就像經歷著一場「潮汐風暴」，其內部不斷摩擦生熱，導致表面溫度高達攝氏2300度，甚至在可見光波段發光。

這種現象與木星的衛星木衛一（Io）非常相似。木衛一是太陽系中火山活動最活躍的天體，其火山活動就是由木星強大的引力造成的潮汐加熱所驅動。

然而，TOI-6713.01經歷的潮汐能量，比木衛一還要高出1000萬倍，比某些低質量恆星還要酷熱，這意味著它的火山活動可能更加劇烈，甚至可能存在其他奇特的地質現象。

這項研究發表在《天文學期刊》（The Astronomical Journal），為我們理解系外行星和行星系統的形成和演化，提供了新的線索。

系外行星（exoplanet）是存在於太陽系以外的行星。它們圍繞著其他恆星或星系中心運轉，而不是環繞太陽。有些系外行星可能有類似地球的特徵，但也有可能有非常不同的環境和氣候。科學家使用各種方法來發現和研究這些行星，這些研究有助於我們更深入理解宇宙中的多樣性和可能存在的生命。

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