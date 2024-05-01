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華爾街日報：北京提防「川普2.0」 憂美中對抗再起

美國前總統川普（左），2023年7月受訪時，曾直誇中國領導人習近平「鐵腕統治14億人」。（美聯社檔案照）

美國前總統川普（左），2023年7月受訪時，曾直誇中國領導人習近平「鐵腕統治14億人」。（美聯社檔案照）

2024/05/01 19:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年是美國總統大選年，北京正密切關注前總統川普（Donald Trump）重返白宮的可能性，並評估可能帶來的影響。儘管當前中美關係暫時趨於緩和，但北京擔心川普若再次執政，將導致兩國的競爭對抗再度升溫，為中國發展帶來重大衝擊。

據《華爾街日報》1日報導，中國領導層認為，川普若在11月的美國大選中獲勝，勢必會加劇美中在貿易、科技和地緣政治等領域的摩擦。北京官員已成立觀察小組，密切關注川普陣營的動態，並著手準備應對方案。

據報導，川普在任內對中國採取強硬政策，發動貿易戰、對中國企業實施制裁，並在台灣問題上挑戰中國底線。儘管拜登政府也延續了部分對中強硬政策，但其也試圖緩和中美關係的緊張態勢，這讓北京鬆了一口氣。

然而，川普若捲土重來，可能會重新點燃美中之間的戰火。北京擔心川普將進一步制裁中國企業、限制中國獲取先進技術，甚至開啟新一輪加徵關稅的貿易戰。

報導中說，為了因應川普可能帶來的挑戰，中國正積極佈署，採取一系列防範措施，包括密切關注美國選舉動態，評估其潛在影響；加強與美國商界聯繫，以確保對華投資穩定；同時也拓展與中東等地區的先進技術合作，以防範美國可能實施的科技出口管制；此外，北京也警惕川普與俄羅斯走近的可能性，避免中俄聯盟受到影響。

而儘管北京對川普連任可能帶來的好處抱有一定的期待，但整體上還是傾向於避免他重掌權力，這很大程度上取決於川普能否集結過去的班底，如前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和美國前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等對中強硬派，無論如何，美中關係看來難有喘息之機。

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