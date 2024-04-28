日國會議員團考察釣魚台海域 日中對峙現場曝光

日本海上保安廳巡邏船（左）27日上午在釣魚台列嶼週邊海域封鎖中國海警船（右）的航道，阻止其接近石垣市海洋調查船。（取X平台）

2024/04/28 21:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本5位國會議員近日參加石垣市政府組織的調查團，前往釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）附近海域展開視察，讓中國跳腳。中國駐日本大使館28日表示，已向日方提出嚴正交涉，同時中國海警船也根據法律執行維權行動。

《共同社》報導，本月25日，沖繩縣石垣市啟動了對釣魚台環境的調查活動。調查船於當天下午5時左右從石垣港啟航，市長中山義隆也參與其中。由於可能加劇與中國關係的緊張，日本政府未允許調查團登陸。日本過去調查發現，釣魚台有邊坡垮塌情況，推測可能是野生山羊食害所致。日方這次還動用小型無人機拍攝，確認釣魚台海漂垃圾情況。

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然而，5位日本自民黨國會議員卻無視中方警告，登上調查船，進入釣魚台附近海域進行視察。此舉引發了中國強烈抗議。《路透》報導，中國駐東京大使館及日本媒體28日指出，在中日兩國爭議的東海水域，中國海岸巡防隊與日本國會議員發生對峙，此為中國與其鄰國之間一系列海事爭端的最新發展。

中國駐日大使館聲明表示，中國船隻採取了未明示的執法措施，並指責日本在釣魚台附近進行「侵犯和挑釁」。聲明強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方堅決捍衛其領土主權和海洋權益。中方已向日方提出嚴正交涉，並指示中國海警船根據法律採取維權執法行動。

據日本NHK報導，包括前日本防衛大臣、自民黨代理幹事長稻田朋美在內的日本考察團隊，於27日在釣魚台附海域近停留了3個小時，使用無人機觀察該地區，而日本海上保安廳巡邏船在中國海警船和研究船間航行，試圖阻止中國海岸警船靠近。

稻田朋美表示：「政府和公眾都意識到嚴峻的安全局勢。尖閣諸島是我們的主權領土，我們需要登陸進行研究。」NHK指出，這是自2013年以來首次有日本國會議員參與的考察行動。調查船已於27日返回石垣港，結束調查工作。

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