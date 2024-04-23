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爸爸愛吃炸雞易生出胖女兒？ 研究：男性飲食習慣會影響下一代健康

研究顯示，準爸爸的飲食習慣可能影響後代的情緒和代謝；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

研究顯示，準爸爸的飲食習慣可能影響後代的情緒和代謝；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

2024/04/23 11:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕父母的飲食習慣會影響孩子的健康，這點大家可能都聽過。然而，最新的研究指出，爸爸在孩子出生前的飲食，竟然會影響兒子日後的焦慮程度，以及女兒的代謝健康！

這項由澳洲雪梨大學（University of Sydney）領導的國際研究團隊進行的研究，於今年4月17日發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上。研究人員發現，雄性老鼠飲食中的巨量營養素（macronutrient）比例，會影響其子代的焦慮程度和代謝健康。

研究人員將雄性老鼠分成10組，每組餵食不同比例的蛋白質、脂肪和碳水化合物的飲食，然後讓它們與食用標準飲食的雌鼠交配。接著，研究人員觀察並分析了這些老鼠寶寶的行為和生理指標。結果發現，食用低蛋白質和高碳水化合物飲食的雄鼠，其雄性子代更容易出現焦慮行為，例如在迷宮實驗中，他們會花更多時間躲在安全區域。此外，食用高脂肪飲食的雄鼠，其雌性子代的體脂含量和代謝疾病指標也更高。

這項研究為了解父親飲食如何透過精子影響下一代健康，邁出了重要的一步。研究人員希望，這些發現最終可以幫助制定針對準爸爸的飲食指南，以降低下一代罹患代謝疾病和情緒障礙的風險。

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