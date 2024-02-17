男分男捨？紐約行駛中地鐵 車頂驚見2男疑脫褲上演「活春宮」

日前在美國紐約一輛行駛中的地鐵列車車頂上，有民眾目睹3人站在上面，其中2人甚至還當眾脫下褲子上演「男分男捨」的活春宮。（圖擷取自@EJonatha4766004 社群平台「X」，本報合成）

2024/02/17 16:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約日前發生一起「男分男捨」的離譜事件，有民眾目睹行駛中的地鐵列車車頂上，有3名男子站在上面，其中2人甚至還當眾脫下褲子，光裸著臀部與對方緊貼性交，疑似不顧性命上演活春宮的畫面，震撼眾人。紐約大都會運輸署（MTA）事後得知此事，怒斥這3名男子是「魯莽的小丑」。

據《紐約郵報》報導，一位名為喬納森（Jonathan Eli）的網友日前在社群平台「X」（原推特）發文，指出9日下午1點20分左右，有3名男子站在行駛中的紐約地鐵車頂，根據他分享的照片可見，其中有2人將褲子脫下、露出整個屁股，並與對方一起做出疑似性交的姿勢。看到這幅畫面的喬納森，驚嚇之餘，也在文中質疑MTA對此毫無作為。

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報導指出，根據MTA數據顯示，2023年1月到9月共接獲683起民眾站在列車車頂或列車之間的報告，這股地鐵跑酷（subway surfing）熱潮則在2022年5月達到高峰，光單月就接獲162起報案。

MTA近日回應喬納森的質問，表示雖然他們無法確認事件發生的實際日期，但仍嚴厲譴責2名男子當眾做出的淫穢舉動，以及3人在站地鐵上的危險行為。

不僅如此，MTA通訊總監明頓（Tim Minton）也發表聲明怒斥，「唯一比跑到地鐵車頂更愚蠢的事情，就是在此過程中脫下褲子」，更直接將3人組稱為「愚蠢的小丑」。明頓還指出，這群人完全沒有思考當他們的愚蠢行為萬一發生悲劇，將造成清潔人員和地鐵工作人員的困擾。

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