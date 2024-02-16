中國學者調研：鄉鎮勉強運轉 行業吐槽形式主義

中國上海街頭，大屏幕顯示最新證券交易所和經濟數據。（歐新社）

2024/02/16 23:57

〔中央社〕中國官方力推「鄉村振興」，但專研鄉村治理的學者呂德文撰文點出基層社會的真實情況：多數鄉鎮政府勉強保持運轉，有些村莊發不出薪水給村幹部，各行各業都在吐槽形式主義卻無可奈何。

鳳凰網等媒體今天轉發武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文的文章，他透過調研與觀察感受，直指當前中國基層社會的各種問題。

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呂德文首先指出，經濟下行的影響是全方位的。工業園區的工廠普遍開工不足，有些工廠訂單不少，但利潤率下降。有公司全年人民幣7000、8000萬元的貨款，還有將近2000萬沒有回款。

影響所及，「農民工只要想幹活，找工作沒問題，但不能談待遇」。文章說，前幾年，如果工廠不足額發放加班工資，工人還可以反抗。現在只要反抗，工廠立刻讓其走人。

呂德文表示，他所調查的幾個鄉鎮，多數鄉鎮政府勉強保持運轉，但多數鄉鎮幹部績效打折或無法兌現。有些村莊的村幹部工資已發不出來。幾乎所有地方的發展項目都受到影響。「有一個鄉鎮，街道挖了，但資金沒法保證，停工了，過年期間道路坑坑洼洼，群眾怨聲載道。」

文章指出，基層政府在向上負責，不對實際負責。各行各業都在脫實向虛，「社會空轉是今日社會的最大危機」。

呂德文提到，春節期間和中學同學聚會，他們來自各行各業，有公務員、醫生、老師、老闆、國企員工、農民工、媒體從業人員，「都在一致吐槽形式主義，不好好幹活，厭惡至極，卻又無可奈何。人到中年，不敢提意見，不敢堅持實際，只能向上應付。」

文章指出，在企業界，很多企業都在金融化和平台化，對大股東負責，短期變現，想方設法吃租，而不是做實業、服務客戶。真正做實業的，利潤極低。

至於大學的創新人才培養，文章直指「把口號喊得震天響，但具體措施都是在鼓勵低水平重覆」。科研機構和人員都被利益俘獲，只顧專案指標，並不顧及實際研究。

文章說，很多媒體也不報導實際，成為複讀機。「媒體機構沒辦法報導事實，基層都怕記者，記者也接觸不到實際，新一代記者的採訪調查素養堪憂。」

呂德文說，上級各種折騰，搞得大家都沒時間服務群眾，然後又要逼著大家生搬硬套弄出服務項目來。「對上負責、運動治理以及高標準的工作機制已然形成」，村幹部所有時間精力都耗費其中。

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