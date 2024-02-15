涉強迫勞動 福斯汽車面臨退出新疆壓力

圖為設於新疆烏魯木齊的上汽大眾汽車公司。（美聯社）

2024/02/15 21:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕面臨從新疆強迫勞動獲益的新指控，德國汽車製造商福斯 （Volkswagen，中國稱：大眾汽車）14日表示，正與中國的商業夥伴「上海汽車集團」，討論未來新疆業務。對此，中國15日敦促各公司不要被有關新疆人權狀況的謊言所蒙蔽。

福斯位在新疆烏魯木齊的工廠於2013年開業，長期以來因侵犯人權的疑慮而受到批評。自德國化工巨頭巴斯夫（BASF）上週宣布撤出新疆後，德國政界呼籲福斯也效法撤出新疆。

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福斯發表簡短聲明表示，「目前正在對各種情況進行深入研究」。大眾汽車在中國約有一半的業務是與上汽集團合作開展的。

福斯發表前述聲明之前，德國《商報》（Handelsblatt）披露，有研究顯示，福斯及上汽集團合資的「上汽大眾公司汽車公司」在吐魯番市的試車場項目，涉嫌使用強迫勞動。這項研究來自美國共產主義受害者紀念基金會的中國部主任鄭國恩。

他表示，吐魯番的試車場計畫始於2015年，並在2019年結束：「公司資料（及發布的照片）顯示，至少在2017-2018年間，這個計畫透過強迫勞動計畫，使用並轉移貧窮的維吾爾族的所謂『富裕（或剩餘）勞動力』。

據《路透》報導，涉及吐魯番試車場計畫的除了上汽大眾，還有「中國鐵路工程集團」。中鐵集團尚未有任何回覆。福斯則表示，他們對試車場計畫涉及強迫勞動的情況不知情。

多年來，維權人士一直指責北京在新疆對維吾爾族和其他穆斯林少數民族進行鎮壓，包括強迫勞動和拘留營。北京否認虐待指控，並堅稱其在新疆的行動有助於打擊極端主義和促進發展。

中國外交部在15日發給《法新社》的聲明中強調，關於新疆的虐待指控，完全是為了破壞新疆穩定而編造的謊言，目的在「抹黑和打壓中國」，中方敦促各公司「尊重事實，明辨是非，不要被謊言所蒙蔽」。

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