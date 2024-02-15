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沒愛了！ 英國動物園募情人節禮物 改裝另類「貓草袋」逗獅子

英國ZSL惠普斯奈德動物園（ZSL Whipsnade Zoo）14日向民眾公開募集不想要的香水，改裝成「另類貓草袋」，以維持並訓練園內非洲獅「發掘新味道」的狩獵天性和喜好。（圖擷取自ZSL Whipsnade Zoo官網）

英國ZSL惠普斯奈德動物園（ZSL Whipsnade Zoo）14日向民眾公開募集不想要的香水，改裝成「另類貓草袋」，以維持並訓練園內非洲獅「發掘新味道」的狩獵天性和喜好。（圖擷取自ZSL Whipsnade Zoo官網）

2024/02/15 17:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節剛過，英國ZSL惠普斯奈德動物園（ZSL Whipsnade Zoo）14日向民眾公開募集「沒愛了」的情人節禮物──不想要的香水、古龍水，並用各種方式，如改裝成「貓草袋」，以維持並訓練園內非洲獅「發掘新味道」的狩獵天性和喜好。

綜合外媒報導，英國貝德福德郡（Bedfordshire）ZSL惠普斯奈德動物園（ZSL Whipsnade Zoo）14日公開向民眾募集「沒愛了」的情人節禮物，即根本不想用、不喜歡的香水或古龍水，並透過各種方式，包括用香水在獅群棲息處留下痕跡、用浸過古龍水的麻布袋裝零食並藏起來等，讓非洲獅保持其狩獵天性和喜好。

報導指出，動物園內三隻非洲獅馬力克（Malik）、娃卡（Waka）和溫妲（Winta）最喜歡的莫過於「發掘新味道」，也樂於追蹤、找出園方所藏的「重口味」零食袋，但園內的香水庫存已罄，飼育員靈機一動，想到可以在情人節徵求民眾不要的香水。

對此，飼育員梅里克─懷特（Steve Merrick-White）表示，獅子和所有大型貓科動物一樣，都活在一個嗅覺為主的世界，包括噴灑香水、製作零食袋等訓練方式，都可以幫助牠們訓練狩獵、保持天性。

梅里克─懷特也說：「我們每個人多少都有過這樣的經驗，必須微笑忍受在情人節收到根本不想要、不喜歡的香水，與其把他們放在浴室櫃上積灰塵，不如捐出來給動物園的大貓貓們！」

據悉，ZSL惠普斯奈德動物園的香水募集活動將持續至本（2）月底，ZSL即為管理此保育動物園的非營利動物保育組織，長期與非洲各國單位合作，希望透過建構社區監控網路等措施，遏止非法動物交易、礦木墾伐，拯救瀕臨絕種的動物。

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