沒愛了！ 英國動物園募情人節禮物 改裝另類「貓草袋」逗獅子

〔即時新聞/綜合報導〕西洋情人節剛過,英國ZSL惠普斯奈德動物園(ZSL Whipsnade Zoo)14日向民眾公開募集「沒愛了」的情人節禮物──不想要的香水、古龍水,並用各種方式,如改裝成「貓草袋」,以維持並訓練園內非洲獅「發掘新味道」的狩獵天性和喜好。

綜合外媒報導,英國貝德福德郡(Bedfordshire)ZSL惠普斯奈德動物園(ZSL Whipsnade Zoo)14日公開向民眾募集「沒愛了」的情人節禮物,即根本不想用、不喜歡的香水或古龍水,並透過各種方式,包括用香水在獅群棲息處留下痕跡、用浸過古龍水的麻布袋裝零食並藏起來等,讓非洲獅保持其狩獵天性和喜好。

報導指出,動物園內三隻非洲獅馬力克(Malik)、娃卡(Waka)和溫妲(Winta)最喜歡的莫過於「發掘新味道」,也樂於追蹤、找出園方所藏的「重口味」零食袋,但園內的香水庫存已罄,飼育員靈機一動,想到可以在情人節徵求民眾不要的香水。

對此,飼育員梅里克─懷特(Steve Merrick-White)表示,獅子和所有大型貓科動物一樣,都活在一個嗅覺為主的世界,包括噴灑香水、製作零食袋等訓練方式,都可以幫助牠們訓練狩獵、保持天性。

梅里克─懷特也說:「我們每個人多少都有過這樣的經驗,必須微笑忍受在情人節收到根本不想要、不喜歡的香水,與其把他們放在浴室櫃上積灰塵,不如捐出來給動物園的大貓貓們!」

據悉,ZSL惠普斯奈德動物園的香水募集活動將持續至本(2)月底,ZSL即為管理此保育動物園的非營利動物保育組織,長期與非洲各國單位合作,希望透過建構社區監控網路等措施,遏止非法動物交易、礦木墾伐,拯救瀕臨絕種的動物。

