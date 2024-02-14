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警惕俄國軍事威脅 愛沙尼亞提升國防預算積極備戰

俄烏戰爭自2022年爆發以來至今仍未停歇，我國駐法代表吳志中今上午發文分享，指面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，除了提升國防預算，也盡全力進行防衛措施。圖為示意圖。（法新社）

俄烏戰爭自2022年爆發以來至今仍未停歇，我國駐法代表吳志中今上午發文分享，指面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，除了提升國防預算，也盡全力進行防衛措施。圖為示意圖。（法新社）

2024/02/14 09:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際局勢兵凶戰危，俄烏戰爭自2022年爆發以來至今仍未停歇，我國駐法代表吳志中今上午發文分享，指面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，除了提升國防預算，也盡全力進行防衛措施，包含所有高中生都必須接受軍隊訓練課程，對於接受軍隊訓練召集的員工，企業也會進行薪資補助。

吳志中今上午在臉書發文分享，表示法國媒體大篇幅報導，面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，認為歐洲與北約剩下3到5年的時間來面對侵略，愛沙尼亞也為此將國防預算從GDP的2%提升到3%。

吳志中指出，愛沙尼亞與俄國的邊界長達294公里，為了保家衛國必須捍衛每一寸土地。目前該國人口有130萬，軍隊則是由4000名軍人組成，必要時可以動員44000名年輕的後備軍人，一般年輕人的兵役為8到11個月。

吳志中也提到，雖然愛沙尼亞有81%的人民認為必須對俄國進行軍事抵抗，但是萬一發生戰爭，會有三分之一的人準備逃離。不過愛沙尼亞政府依然盡全力進行防衛措施的建立，所有高中生都必須接受軍隊訓練課程，企業主也會對接受軍隊訓練召集的員工進行薪資補助。

吳志中指出，愛沙尼亞內政部長也呼籲歐洲各國強化對愛沙尼亞的支持，因為愛沙尼亞保衛的不僅是自己的國土，也是在保衛歐盟與北約的邊界！

我國駐法代表吳志中今上午發文分享，指面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，除了提升國防預算，也盡全力進行防衛措施。（圖擷自吳志中臉書）

我國駐法代表吳志中今上午發文分享，指面對俄國的軍事威脅，正在備戰的愛沙尼亞，除了提升國防預算，也盡全力進行防衛措施。（圖擷自吳志中臉書）

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