控以軍犯下戰爭罪 伊朗足協要求FIFA暫停以色列會籍

伊朗足協稱以色列在加薩走廊犯下戰爭罪行，要求國際足總中止以色列足協的會員資格。圖為加薩走廊拉法街景。（歐新社）

2024/02/10 18:58

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伊朗舉重選手和以色列人握手交談 遭終身禁賽

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗自伊斯蘭革命以來就與以色列為敵，兩方不斷明爭暗鬥，以色列與激進組織哈瑪斯全面開戰後，情勢更可劍拔弩張。伊朗足協今（10）日宣布，他們以加薩走廊遭到以色列入侵為由，要求國際足總（FIFA）暫停以色列的會籍資格。

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《法新社》報導，伊朗足協在其網站發布公告稱，已要求國際足總「全面中止」以色列足協參與「一切與足球有關的活動」。

此外，伊朗足協也請求國際足總與下轄相關協會，立即採取措施，防止以色列的犯罪行為持續發生，並向無辜平民提供食物、飲水與醫藥品。

伊朗不承認以色列是一個國家，嚴禁伊朗運動員與以色列接觸。

去年8月，伊朗舉重選手拉賈伊（Mostafa Rajaei）因在波蘭出賽時與以色列選手握手，而被伊朗政府終身禁賽，當時的伊朗代表團團長薩勒西尼亞（Hamid Salehinia）事後也被伊朗舉重聯合會撤職。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也曾在2021年告誡伊朗運動員「不要為了獲得獎牌，而與犯罪政權（指以色列）的代表握手」。

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