伊朗舉重選手和以色列人握手交談 遭終身禁賽

伊朗舉重選手到波蘭參賽，頒獎時與以色列選手交談並合照，遭伊朗舉重協會終身禁賽。圖為伊朗國旗。（歐新社）

2023/08/31 01:22

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗一名舉重選手日前到波蘭比賽，在頒獎時與一名以色列選手握手交談並合照，遭到伊朗舉重協會終身禁賽。

《BBC》報導，40歲的拉賈伊（Mostafa Rajai）上週六在波蘭維利奇卡（Wieliczka）舉辦的業餘賽事奪得銀牌，在頒獎時，身披伊朗國旗的他，被拍到站在以色列銅牌得主斯維爾斯基（Maksim Svirsky）旁邊。

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拉賈伊和以色列選手握手交談並合照的舉動，讓他被伊朗舉重協會終身禁賽，禁止他進入伊朗所有體育設施。拉賈伊曾是伊朗國家隊成員，曾參加泰國2015年舉行的舉重亞錦賽。

伊朗官媒「伊朗伊斯蘭共和國通訊社（Irna）」指出，拉賈伊「跨越了伊朗的紅線」。此事也讓領隊Hamid Salehinia遭伊朗舉重協會開除。

伊朗政府禁止運動員與以色列選手比賽，因此伊朗選手經常採取各種手段，包括放水或裝病來規避賽事。

伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）2021年曾敦促運動員不要為了獲得獎牌和以色列選手握手。

該禁令讓一些伊朗人難以忍受而叛逃國外。國際象棋神童菲魯茲雅 （Alireza Firouzja） 被禁止參加2019年世界錦標賽，全因他可能會和以色列棋手交戰。他隨後離開伊朗入籍法國。

#Iran :Weightlifter Mostafa Rajai has been given lifetime ban by Iran’s Weightlifting Federation for talking to & appearing in photo with Israeli competitor at World Veterans Championship in Poland this month- head of veteran weightlifter team also sacked pic.twitter.com/IEuTXbfuO0 — sebastian usher （@sebusher） August 30, 2023

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