伊朗舉重選手和以色列人握手交談 遭終身禁賽

2023/08/31 01:22

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗一名舉重選手日前到波蘭比賽,在頒獎時與一名以色列選手握手交談並合照,遭到伊朗舉重協會終身禁賽。

《BBC》報導,40歲的拉賈伊(Mostafa Rajai)上週六在波蘭維利奇卡(Wieliczka)舉辦的業餘賽事奪得銀牌,在頒獎時,身披伊朗國旗的他,被拍到站在以色列銅牌得主斯維爾斯基(Maksim Svirsky)旁邊。

拉賈伊和以色列選手握手交談並合照的舉動,讓他被伊朗舉重協會終身禁賽,禁止他進入伊朗所有體育設施。拉賈伊曾是伊朗國家隊成員,曾參加泰國2015年舉行的舉重亞錦賽。

伊朗官媒「伊朗伊斯蘭共和國通訊社(Irna)」指出,拉賈伊「跨越了伊朗的紅線」。此事也讓領隊Hamid Salehinia遭伊朗舉重協會開除。

伊朗政府禁止運動員與以色列選手比賽,因此伊朗選手經常採取各種手段,包括放水或裝病來規避賽事。

伊朗最高領導人哈米尼(Ali Khamenei)2021年曾敦促運動員不要為了獲得獎牌和以色列選手握手。

該禁令讓一些伊朗人難以忍受而叛逃國外。國際象棋神童菲魯茲雅 (Alireza Firouzja) 被禁止參加2019年世界錦標賽,全因他可能會和以色列棋手交戰。他隨後離開伊朗入籍法國。

#Iran :Weightlifter Mostafa Rajai has been given lifetime ban by Iran’s Weightlifting Federation for talking to & appearing in photo with Israeli competitor at World Veterans Championship in Poland this month- head of veteran weightlifter team also sacked pic.twitter.com/IEuTXbfuO0