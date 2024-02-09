為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

30多年來所未見！廣州民調出現全方位滿意度下降

近日有民調顯示廣州民調出現全方位滿意度下降趨勢，是30多年來所未見的狀況，圖為廣州市街景。（法新社）

近日有民調顯示廣州民調出現全方位滿意度下降趨勢，是30多年來所未見的狀況，圖為廣州市街景。（法新社）

2024/02/09 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟疲軟，民眾對於民生領域不滿意度開始竄升，近日有民調顯示廣州民調出現全方位滿意度下降趨勢，是30多年來所未見的狀況。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」透露，8日一公眾號刊登的廣州社情民調研究中心2023年民調報導顯示，廣州民調竟出現30多年來未見的全方位滿意度下降。

該民調對於全方位滿意度下降歸納出5點原因，分別是「經濟狀況滿意度繼2022 年大幅下降後繼續探底，跌落至2015年水平」、「就業、收入評價持續下降」、「低收入、低學歷人群和年輕人不滿情緒突出」、「民營企業發展的滿意度創歷史新低」、「多數市民預期收入不會改善，民營對2024年經濟發展信心不足」

民調中心結論認為，民生領域出了問題，而民生領域出了問題，根源在於民眾的「錢袋子」出了問題；而民眾「錢袋子」出了問題的源頭，可追溯到當前民營企業所面臨的各種困難；該公眾號最後也語重心長表示「體制內部是沒有明白人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美專家：若民進黨再贏大選 意味中國對台政策失敗
2024/01/06 08:36

美專家：若民進黨再贏大選 意味中國對台政策失敗
賴：侯柯別再消費蔣經國蔣渭水
2023/12/31 05:30

賴：侯柯別再消費蔣經國蔣渭水

高端與mRNA疫苗「保護效益相似」
柯：國民黨想藍綠對抗 製造棄保
2023/12/31 05:30

柯：國民黨想藍綠對抗 製造棄保
施壓五月天選前表態親中 民調：43.6％民眾認中國介選嚴重
2023/12/29 17:00

施壓五月天選前表態親中 民調：43.6％民眾認中國介選嚴重
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播