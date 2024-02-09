30多年來所未見！廣州民調出現全方位滿意度下降

近日有民調顯示廣州民調出現全方位滿意度下降趨勢，是30多年來所未見的狀況，圖為廣州市街景。（法新社）

2024/02/09 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟疲軟，民眾對於民生領域不滿意度開始竄升，近日有民調顯示廣州民調出現全方位滿意度下降趨勢，是30多年來所未見的狀況。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」透露，8日一公眾號刊登的廣州社情民調研究中心2023年民調報導顯示，廣州民調竟出現30多年來未見的全方位滿意度下降。

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該民調對於全方位滿意度下降歸納出5點原因，分別是「經濟狀況滿意度繼2022 年大幅下降後繼續探底，跌落至2015年水平」、「就業、收入評價持續下降」、「低收入、低學歷人群和年輕人不滿情緒突出」、「民營企業發展的滿意度創歷史新低」、「多數市民預期收入不會改善，民營對2024年經濟發展信心不足」

民調中心結論認為，民生領域出了問題，而民生領域出了問題，根源在於民眾的「錢袋子」出了問題；而民眾「錢袋子」出了問題的源頭，可追溯到當前民營企業所面臨的各種困難；該公眾號最後也語重心長表示「體制內部是沒有明白人」。

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