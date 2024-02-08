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哈瑪斯提停火計畫 以色列總理斷然拒絕下令準備進軍

2024/02/08 04:00

〔中央社〕對於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯提出的停火計畫，以色列總理尼坦雅胡今天斷然拒絕，下令以軍準備朝加薩南部城市拉法進軍，並稱在加薩全面勝利指日可待。

法新社報導，在加薩戰爭邁入第5個月之際，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在電視轉播的記者會上指出，他已下令以軍準備對拉法（Rafah）展開行動，以色列距離對哈瑪斯（Hamas）的「全面勝利」只剩數月之遙。

尼坦雅胡警告，接受哈瑪斯對於停火的「奇怪要求」，不會讓人質返回。他表示：「這只會引發另一場屠殺」。

他堅稱，對於哈瑪斯的完全勝利，才是結束加薩戰爭的唯一解方，唯有完全勝利，才能恢復以色列北部和南部的安全。

根據路透社檢視過的文件草案，哈瑪斯已提出分為3個階段的停火計畫，每個階段持續45天。

依據停火計畫，哈瑪斯將釋放剩下的人質，交換以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。加薩將開始重建工作，以色列軍隊將完全撤出，並交換死者遺體。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天已會晤尼坦雅胡，力促以色列與哈瑪斯停火。1130208

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