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回應以哈停火協議 哈瑪斯要求停火135日並終止戰爭

卡達代表以色列提議雙方停火45天，哈瑪斯則討價還價，要求先停火135日，然後結束這場戰爭。圖為在加薩走廊作戰的以色列戰車。（法新社）

卡達代表以色列提議雙方停火45天，哈瑪斯則討價還價，要求先停火135日，然後結束這場戰爭。圖為在加薩走廊作戰的以色列戰車。（法新社）

2024/02/07 19:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在徵得美國與以色列同意之下，卡達與埃及上週向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）提出了一份以巴換囚與停火的協議，不過哈瑪斯對這份協議的條款並不滿意，於昨日提出了一份「哈瑪斯版本」協議。根據媒體今（7）日披露，哈瑪斯方面希望將停火期拉長到135天，並要求以色列結束這場戰爭。

《衛報》（The Guardian）報導，卡達對哈瑪斯提出的協議為以哈停火45日，且以色列方面願釋放多達4000名巴勒斯坦囚犯，來交換哈瑪斯手中的35名人質。

而根據《路透》見到的協議草案，哈瑪斯提出的方案則為雙方停火135日，並分成3階段執行，每個階段45天，期間雙方以人質交換囚犯。

第一階段哈瑪斯將釋放3種人質，分別為女性、19歲以下男子，年長或患病者，用以交換被關在以色列監獄中的婦女與幼童。

哈瑪斯手中餘下男性人質則會在停戰第二階段被釋放，但要到第三階段哈瑪斯才會與以方換囚。而第三階段結束後，哈瑪斯則期盼能與以色列達成和平協議，讓這場戰爭劃下句點。

哈瑪斯還在草案附錄中表示，他們希望透過這次換囚，能讓以色列釋放1500名巴勒斯坦囚犯，而名單中的1/3他們想從終身監禁者中自行挑選。

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