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被吉娃娃舔1口竟感染「敗血症」！醫師示警：同床就可能感染

西班牙一名71歲老翁，只是被吉娃娃舔了一口竟感染敗血症。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

西班牙一名71歲老翁，只是被吉娃娃舔了一口竟感染敗血症。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2024/02/06 20:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名71歲老翁去年被自己飼養的吉娃娃舔了一口，竟感染罕見敗血症。醫師表示，儘管目前沒有確切證據證明，老翁是因為被狗舔而染病，不過親吻寵物或是單純和寵物同床，都有被感染敗血症的風險。

根據《每日鏡報》報導，這名來自西班牙的71歲老翁，因不明原因腹瀉及高燒長達1週之久，因此被送進戈梅拉島（La Gomera）的瓜達盧佩聖母醫院（Hospital Nuestra Señora de Guadalupe）治療，怎料抽血結果顯示，體內有高濃度的敗血性巴氏桿菌（Pasteurella multocida）。

經醫師診斷後發現，這名老翁右肺在X光上呈現「濃密且混濁」狀態，更出現肺炎症狀。不過醫師表示，肺炎極少經由敗血性巴氏桿菌引起，此巴氏桿菌是一種在狗類嘴巴中的常見細菌，除非人類被貓狗等牲畜咬傷抓傷，否則很少感染此種病菌。

醫師表明，經過檢查後發現，老翁身上並沒有任何被寵物抓傷或咬傷的痕跡。由於老翁曾告訴醫師「前幾天被自己飼養的吉娃娃舔」，因而成為感染敗血症最可能的原因。醫療團隊給予老翁呼吸器、每天注射抗生素治療1個月後，成功挽救有吸菸、高血壓、糖尿病及肺部疾病病史的老翁性命。

醫師表示，飼主與寵物同睡一張床、親吻或被寵物舔，都可能感染敗血性巴氏桿菌。而在英國及東歐，越來越多人感染此種由犬隻傳染的布氏桿菌病（Brucellosis Brucellosis Brucellosis），將無法治癒且會導致不孕、跛行和疼痛。英國衛生安全局表示，過去只在該地區進口動物中出現過，近年來本土犬隻感染人類病例突然增加，光是今年就高達91例。

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