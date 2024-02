被吉娃娃舔1口竟感染「敗血症」！醫師示警：同床就可能感染

2024/02/06 20:06

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕西班牙一名71歲老翁去年被自己飼養的吉娃娃舔了一口,竟感染罕見敗血症。醫師表示,儘管目前沒有確切證據證明,老翁是因為被狗舔而染病,不過親吻寵物或是單純和寵物同床,都有被感染敗血症的風險。

根據《每日鏡報》報導,這名來自西班牙的71歲老翁,因不明原因腹瀉及高燒長達1週之久,因此被送進戈梅拉島(La Gomera)的瓜達盧佩聖母醫院(Hospital Nuestra Señora de Guadalupe)治療,怎料抽血結果顯示,體內有高濃度的敗血性巴氏桿菌(Pasteurella multocida)。

經醫師診斷後發現,這名老翁右肺在X光上呈現「濃密且混濁」狀態,更出現肺炎症狀。不過醫師表示,肺炎極少經由敗血性巴氏桿菌引起,此巴氏桿菌是一種在狗類嘴巴中的常見細菌,除非人類被貓狗等牲畜咬傷抓傷,否則很少感染此種病菌。

請繼續往下閱讀...

醫師表明,經過檢查後發現,老翁身上並沒有任何被寵物抓傷或咬傷的痕跡。由於老翁曾告訴醫師「前幾天被自己飼養的吉娃娃舔」,因而成為感染敗血症最可能的原因。醫療團隊給予老翁呼吸器、每天注射抗生素治療1個月後,成功挽救有吸菸、高血壓、糖尿病及肺部疾病病史的老翁性命。

醫師表示,飼主與寵物同睡一張床、親吻或被寵物舔,都可能感染敗血性巴氏桿菌。而在英國及東歐,越來越多人感染此種由犬隻傳染的布氏桿菌病(Brucellosis Brucellosis Brucellosis),將無法治癒且會導致不孕、跛行和疼痛。英國衛生安全局表示,過去只在該地區進口動物中出現過,近年來本土犬隻感染人類病例突然增加,光是今年就高達91例。

Man, 71, escapes death after catching rare bug when his pet Chihuahua licked himhttps://t.co/8NnrlbWVbd pic.twitter.com/YLS4xerugC