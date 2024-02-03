「AI面試」來了！無法提問、限60秒答題、缺交流 英女曝親身經驗

一名南韓大學生示範如何使用AI人工智慧面試程式。示意圖。（路透社）

2024/02/03 19:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）研究指出，人工智慧將影響全球近 40%的就業機會，其中對已開發經濟體造成更大影響。近日一名英國女子分享她的「AI面試」應徵過程，過程中不僅讓她感到相當慌亂，更點出AI面試的巨大隱患。

綜合外媒報導，英國女子沃頓（Adele Walton）在去年12月收到郵件通知，表示此次應徵的新聞記者為「非真人的AI面試」，雖然她當下感到十分驚訝，不過仍做了充足的準備。

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沒想到，沃頓表示該次面試經歷讓她覺得十分惶恐。首先，面試總共有5個問題，沃頓在每個問題僅有60秒鐘回答時間，但她認為這些問題都沒有涵蓋到實際的工作內容，以往真人面試的經驗頓時毫無幫助。

沃頓接著指出，這次AI面試中，因缺乏互動環境的影響，讓她節奏大亂，無法發揮溝通技巧進行交流，不僅如此，AI更提出一些她先前未曾聽過的術語，由於現場沒有真人面試官，讓她沒有機會提問，面試頻頻遭到「AI打斷」。沃頓形容，這場面試「更像是一種交易性和機械性的採訪，或是一種表演」。

幾天後，沃頓收到未錄取的通知。對此，雖然她懷疑可能是因自己對AI面試的經驗不足，以及無法掌握能獲得AI評分的關鍵字，甚至可能是WiFi連線不穩定，都可能是她被刷掉的原因，但她認為根本不是因為自己缺乏工作技能才被刷下來，而是面對自動化、無人化的面試時毫無任何經驗。

「當演算法被用來取代管理任務，我們需要捫心自問其中的道德規範。」沃頓強調，公司在引入AI時不應僅著重在提高效率和生產力就急於使用AI工具，應認知到這可能會對員工和就業保障帶來潛在風險。

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