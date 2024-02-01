中國男爬上「樂山大佛」頭頂小便！網：孫悟空都不敢

一名男子竟爬上大彌勒石像的頭頂，並開始脫褲解放。（擷取自微博）

2024/02/01 19:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川「樂山大佛」嘉州凌雲寺的大彌勒石像，以其壯觀的規模和宏偉的氣勢聞名於世。然而，一名男子昨日竟爬上大佛的頭頂，並開始脫褲解放，遭民眾拍下。影片曝光後，引起網友熱議。

綜合中媒報導，事件發生在1月31日下午5時，一名男性遊客越過圍欄，爬上樂山大佛的佛頭，並在眾目睽睽之下小便，而現場遊客紛紛譴責，也有目擊者將離譜行徑拍下。

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事後，景區工作人員稱，監視器並未記錄下男子爬上佛頭的情況，而巡查人員也未曾發現該男子的存在，並將此事歸咎於工作上的一個「小失誤」。

警方介入調查此事，並對該男子進行精神鑑定。然而，經公安機關核查和醫療機構診斷，該男子有多年精神病史，且處於發病狀態，目前已送至醫療機構接受治療。

據了解，樂山大佛是中國名勝之一，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，共歷時90年建成，總高71米，是世界上最高的石佛像。其頭長14.7米，寬10米，眼長3.3米、鼻長5.6米、嘴寬3.3米、耳長7米，肩寬24米，腳背寬8.5米。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「孫悟空都不敢那麼狂」、「絕對會有報應的...」、「我佛慈悲，不跟精神病一般見識」、「太沒素質了」、「上一位在佛祖手上尿尿的是孫悟空，結果被關了五百年，他在佛祖頭上尿尿要判好久？」、「精神病也不是原諒的理由」。

「樂山大佛」全名嘉州凌雲寺大彌勒石像，是世界上最高的石佛像。（擷取自維基百科）

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