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日通緝犯「桐島聰」遺體安置神奈川縣警署！桐島聰家屬拒絕認領

自稱是逃亡49年通緝犯「桐島聰」的男子於本月29日在醫院病逝，不過桐島聰的家屬拒絕認領遺體。（歐新社）

自稱是逃亡49年通緝犯「桐島聰」的男子於本月29日在醫院病逝，不過桐島聰的家屬拒絕認領遺體。（歐新社）

2024/01/31 20:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自稱是逃亡49年通緝犯「桐島聰」的男子於本月29日在醫院病逝，目前警方已取得多位桐島聰親屬的DNA，正在進行身分鑑定，而警方透過多項特徵研判，該男子極有可能就是桐島聰。不過桐島聰的家屬拒絕認領遺體，目前該名男子的遺體已送往神奈川縣的警察署暫時安置。

綜合外媒報導，桐島聰在1970年代因參與多起重大連鎖爆炸案遭警方通緝49年，直至本月25日，一名70歲男子因胃癌末期在神奈川縣醫院住院時向醫護人員表示，自己是化名住院，他的真實身分正是桐島聰。

警方得知消息後，趕緊對男子展開調查並進行DNA鑑定以確定真實身分，由於桐島聰過去從未被逮捕，因此警方資料庫並沒有他的鑑定紀錄，目前警視廳已取得多位桐島聰的親屬DNA，正在進行鑑定中。不過，還未等到身分被確認，該名自稱桐島聰的男子已於29日癌末病逝。

桐島聰生前使用假名「內田洋」生活，罹癌後也是化名就醫。報導指出，男子病逝後，桐島聰的家屬拒絕認領該名男子的遺體。目前男子的遺體已從醫院運出，並送往神奈川縣的警察署暫時安置。

男子在臨終前向警方表示，因為想用本名迎接人生最後的日子，所以才會自曝身分，並指出自己在逃亡後進入土木工程公司工作，過程中完全沒有得到他人幫助，且日前也沒有證據證明桐島聰事發後曾經出國。綜合多項特徵分析，日本警方研判，這名男子極有可能正是在日本逃亡了半個世紀的桐島聰。

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