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受不了被誤認！日本「中國銀行」貼公告：與中華人民共和國毫無瓜葛

總部位於日本岡山縣的地方銀行「中國銀行」，特別貼出公告澄清。（圖翻攝自X平台）

總部位於日本岡山縣的地方銀行「中國銀行」，特別貼出公告澄清。（圖翻攝自X平台）

2024/01/31 17:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕誤會大了！日本一家總部位於岡山縣的地方銀行「中國銀行」，因為名稱與中華人民共和國的第四大銀行中國銀行一模一樣，因此常被誤認，近日特別貼出公告，強調他們與中國的銀行沒有任何關係，引發網友熱議。

根據維基百科介紹，日本株式會社中國銀行創立於1930年，總部設於中國地方岡山縣岡山市，前身先後為「第八十六國立銀行」、「第一合同銀行」及「山陽銀行」，於1930年合併成為現在的「中國銀行」。至於中國的中國銀行，於1912年創立，是中華人民共和國的第四大銀行，為中國財政部管理的中央金融企業之一。

儘管2家銀行的商標、成立時間和規模都不同，但還是有不少到日本旅遊的中國人誤認，先前甚至有小粉紅為賺愛國流量，拍影片聲稱在日本看到「中國銀行」，大讚祖國真偉大。

由於疑似遭誤認的情況太嚴重，日本中國銀行特別以簡體中文貼出公告，「歡迎光臨。我行是一家日本銀行，總行位於日本岡山市。我行與中華人民共和國的中國銀行是兩家不同的銀行」。

該公告近日在X平台上瘋傳掀熱議，網友紛紛表示，「在大阪的中國銀行分行也貼著總行在岡山的海報，好像不少人以為那是中共的銀行，好可憐啊」、「寫這麼多字沒用啦，貼一張小熊維尼即可保平安」、「早就覺得日本『中國地方』要改名了，常讓外國人很混亂」、「改名就不會被誤認了」。

總部位於日本岡山縣的地方銀行「中國銀行」。（圖翻攝自X平台）

總部位於日本岡山縣的地方銀行「中國銀行」。（圖翻攝自X平台）

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