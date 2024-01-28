傳美國擬在英國部署核武 15年來首次

2024/01/28 00:54

〔中央社〕英國「每日電訊報」援引美國國防部非機密文件資料報導，有鑑於來自俄羅斯的威脅升高，美國擬在英國部署核武，這將是15年來首次。

英國國防部一名發言人表示，英國與北大西洋公約組織（NATO）長久以來的政策一向是「不證實、也不否認」特定地點是否存在核武。

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美國國防部的一名發言人說，美國例行在盟友國家升級軍事設施，這往往可見於非機密預算行政文件，相關文件的用意不在揭露任何特定態勢或基地細節。關於任何地點是否存在核武，美國的政策是「不證實、也不否認」。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，與英國空軍拉肯希斯（Lakenheath）基地有關的採購文件證實，美國擬在該基地部署威力達第二次世界大戰廣島原子彈3倍餘的B61-12核彈頭。

冷戰之後，考量莫斯科當局構成的威脅不如以往，美國在2008年將部署於英國的核彈撤出。

北約近期升高對俄羅斯的警戒。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）指出，世界正從「戰後」走向「戰前」時期，且5年內恐得面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）示警，俄羅斯恐在5至8年內攻擊北約。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則說，歐洲只有3至5年可準備應戰俄羅斯。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）上將表示，西方國家應做好在未來20年內全面應戰俄羅斯的準備，這意味民眾與產業必須能被即時動員。各國也必須及早備戰，包括建構能在必要時快速生產武器彈藥、可靠的產業體系，以及可以有效率動員人力的制度。

英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將近日在一場國際裝甲車會議演說指出，英國有必要預先為「全國動員」打好基礎；一般民眾應調整心態和思維，學習像軍隊一樣思考，並準備在戰爭期間實質支援常規部隊。首相府及國防部已否認英國擬由募兵走向（義務役）徵兵制。

「每日電訊報」報導，美國國防部採購資料庫顯示，美國有「即將」（imminently）在拉肯希斯基地展開「核任務」的計畫。此外，今年6月，該基地擬開始為美軍建造新的住宿設施。拉肯希斯基地由美軍在英國法規框架下營運。

拉肯希斯基地已有兩個中隊的F-35第5代戰鬥機駐紮。F-35可搭載B61-12核彈。

在北約的「核武共有」框架下，美國目前在比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其等地部署有核彈頭。

1月24日至5月31日，北約舉行冷戰結束以來最大規模演習「堅定捍衛者」（Steadfast Defender），驗證新的跨域防衛計畫，動員約9萬武裝部隊成員。（編輯：施施）1130128

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