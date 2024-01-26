韓美女議員裴賢鎮遇襲 嫌犯施暴動機曝

嫌犯稱只是剛好看到裴賢鎮（左），才萌生犯案打算。（翻攝自Instagram、YouTube；本報合成）

2024/01/26 20:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾任文化廣播公司（MBC）當家主播、韓國執政黨國民力量議員裴賢鎮昨天（25日）下午在首爾一處大樓內，遭一名國中生拿石頭猛砸頭部17下，造成她頭部撕裂傷，雖無生命危險，但評估後恐難於今天出院。而14歲嫌犯宣稱，自己只是剛好碰到裴賢鎮，才突然出現犯案的打算，並否認預謀犯案。

《YTN》報導，已滿14歲的嫌犯有憂鬱症，也聽從醫師的指示，近日正在等待入院治療。依照韓國法律，嫌犯並不是10歲以上至14歲以下的「觸法少年」（촉법소년），而是以「特殊傷害罪」逮捕。警方表示，將籌組27人專責小組，繼續追查該案是否有幕後黑手，也加強對政治人物的保護工作。

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針對此案，嫌犯否認「預謀性犯案」，供稱自己平常出門都會隨身帶一塊石頭，並主張他只是在名人常光顧的美容院附近閒逛，偶然間看到裴賢鎮，才萌生出犯罪的想法。據了解，犯案現場周邊確實聚集多家名人喜愛的美容院。

此外，裴賢鎮昨天的行程屬私人行程，並未對外公開。

根據案發現場附近監視器畫面，可發現嫌犯帶著灰色毛帽、身著黑色長版羽絨外套，在案發前2小時，就在首爾江南街頭漫無目的徘徊，並在看到裴賢鎮後尾隨，用隨身攜帶的石頭攻擊，前後砸了她的頭部17下。

另一方面，裴賢鎮接受完手術後在醫院休養，除了嚴重頭暈，傷口周圍依舊疼痛，判定今天無法出院。根據相關人士透露，裴賢鎮向警方表明，自己的遭遇是任何人都可能會碰上的犯罪行為，對嫌犯絕不從寬發落。

嫌犯身著黑色長版羽絨外套，在案發前2小時就在街頭漫無目的徘徊。（翻攝自YouTube／ytnnews24）

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