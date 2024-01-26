入北約差臨門一腳 瑞典總理：不會與匈牙利談判

瑞典若要加入北約尚須取得匈牙利同意，不過瑞典總理克里斯特森（見圖）表示，他不會因此跟匈牙利談判。（美聯社資料照）

2024/01/26 18:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其政府今（26日）放行瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），這意味著尚未同意的匈牙利，就成為了瑞典加入北約的最後一道關卡，不過瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他不會因此與匈牙利談判。

《法新社》報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）本週邀請瑞典總理克里斯特森，「方便之時盡快」前往匈牙利首都布達佩斯（Budapest），討論瑞典加入北約的議題，而後克里斯特森於週四答應了邀約。

請繼續往下閱讀...

克里斯特森今日對瑞典TV4電視台表示：「我很高興去布達佩斯⋯⋯，我們有很多事情要討論⋯⋯，但我們不會就北約入會資格進行協商，不會有針對這件事情的談判，但我們可以談看看，我們在北約裡要如何最佳合作。」

克里斯特森還說，雖然他不排斥到布達佩斯走一趟，但他更偏好2月1日在布魯塞爾（Brussels）召開的歐盟理事會上與奧班相會，「我們彼此能在下週四的歐盟理事會相見，然後我們可以開始商議事情。」

對於訪問布達佩斯，克里斯特森的想法是：「我們必須為此安排日期，像這樣的事情通常沒辦法匆促安排好。我猜想他（奧班）的行程表跟我一樣，都排得很滿。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法