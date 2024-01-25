斯里蘭卡通過「線上安全法案」 各界批評將嚴重威脅言論自由

斯里蘭卡通過「線上安全法案」遭各界批評將嚴重威脅言論自由。（法新社）

2024/01/25 00:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡於本週三（24日）通過了一項管控線上內容的法案，引來許多國際組織、政治人物和社運人士的反對，表示這項法案將威脅到人民的言論自由。

據《路透社》報導，斯里蘭卡議會發言人於本週三宣布了「線上安全法案（Online Safety Bill）」的通過，任何被委員會判定是非法的網路內容將被判處監禁，相關社群平台包括谷哥、臉書、X（原推特）也須為該非法內容負責。該法案在225名議員的眾議院中以108票贊成、62票反對，46票的差距多數決通過。

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斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，該法案旨在打擊網路犯罪，包括虐待兒童、資料竊取和網路詐騙。「斯里蘭卡去年接獲8000起網路犯罪投訴。我們都同意需要靠法律來解決這些問題。這就是我們提出這項法律的原因」，公共安全部長阿勒斯（Tiran Alles）週二（23日）在眾議院介紹該法案時表示，「這並不是為了壓制媒體或反對派，任何投訴都將由委員會處理，該委員會將由總統任命，並決定如何採取行動」。

包括蘋果、亞馬遜、谷哥、雅虎在內的「亞洲網路聯盟」（Asia Internet Coalition，AIC）發表聲明警告斯里蘭卡，該法案可能會影響該國資訊業的投資，並呼籲對其進行修改。「我們明確堅持我們的立場，即當前形式的「線上安全法案」是行不通的，並將損害斯里蘭卡數位經濟的增長潛力和外商直接投資」。

去年，聯合國人權理事會（OHCHR）就曾批評該法律可能會將幾乎所有形式的合法言論定為犯罪，國際非政府組織「人權觀察（Human Rights Watch）」也認為該法律將「嚴重威脅」斯里蘭卡國內的言論自由。對此，阿勒斯週三表示：「自11月以來，斯里蘭卡一直在與AIC合作，並與利害關係人進行磋商。我們願意考慮新的變化，並在之後提出立法修正案」。

法案的通過也引來了一些社運人士和反對派在議會外抗議。反對派議員哈沙（Harsha de Silva）告訴議會，讓社群平台承擔責任是不正確的。「這項立法對我們的民主構成了威脅，」他說，「這將對提供年輕人就業機會的電子商務發展產生嚴重的負面影響」。

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