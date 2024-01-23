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H&M校服廣告遭批「性化兒童」急刪除 網：令人不安

H&M的一則校服廣告遭網友批評「性化兒童」。（路透）

H&M的一則校服廣告遭網友批評「性化兒童」。（路透）

2024/01/23 22:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典零售服飾巨擘「海恩斯莫里斯」（H&M）的一則校服廣告近日在網路上引發民眾強烈反彈，遭批評「性化兒童」。目前H&M已刪除廣告，並表示對於造成冒犯深表歉意。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該廣告是H&M在澳洲發佈的一則校服廣告。儘管事件發酵不久後H&M立即將廣告刪除，廣告畫面仍被截圖並在社群媒體上流傳。畫面中兩名穿著校服的小學生回頭望向鏡頭，廣告標語則寫著「讓那些人為了H&M的返校時尚而回頭」。

廣告在社群媒體上引發了多數人的反感，網友認為廣告畫面「令人感到毛骨悚然」、「令人不安」，更有人回憶起自己在學校「被人側目」的故事。

澳洲作家梅琳達（Melinda Tankard Reist）在網路上批評該廣告，「你（H&M）刊登此Facebook贊助廣告的目的是什麼？」「小女生通常不想『引人注目』，我在學校裡大部份接觸到的人都想獨自享受學習的樂趣，而不是因為自己的外表引來不必要的關注。」

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