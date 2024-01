H&M校服廣告遭批「性化兒童」急刪除 網：令人不安

2024/01/23 22:16

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典零售服飾巨擘「海恩斯莫里斯」(H&M)的一則校服廣告近日在網路上引發民眾強烈反彈,遭批評「性化兒童」。目前H&M已刪除廣告,並表示對於造成冒犯深表歉意。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,該廣告是H&M在澳洲發佈的一則校服廣告。儘管事件發酵不久後H&M立即將廣告刪除,廣告畫面仍被截圖並在社群媒體上流傳。畫面中兩名穿著校服的小學生回頭望向鏡頭,廣告標語則寫著「讓那些人為了H&M的返校時尚而回頭」。

廣告在社群媒體上引發了多數人的反感,網友認為廣告畫面「令人感到毛骨悚然」、「令人不安」,更有人回憶起自己在學校「被人側目」的故事。

澳洲作家梅琳達(Melinda Tankard Reist)在網路上批評該廣告,「你(H&M)刊登此Facebook贊助廣告的目的是什麼?」「小女生通常不想『引人注目』,我在學校裡大部份接觸到的人都想獨自享受學習的樂趣,而不是因為自己的外表引來不必要的關注。」

@hm @hmaustralia what is your intention with this sponsored Facebook ad? Little schoolgirls generally don’t want to “turn heads”. The large numbers I engage with in schools want to be left alone to learn and have fun and not draw unwanted attention to their appearance 1/ pic.twitter.com/DDwv42GeNz