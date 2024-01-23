南韓全境天寒地凍！ 首爾「體感零下21.7℃」 漢江河畔結出冰柱

受到強烈寒流來襲影響，南韓全境在今（23）日晨間最低氣溫，降至攝氏零下10度以下。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/01/23 12:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈寒流來襲影響，南韓全境在今（23）日晨間最低氣溫，降至攝氏零下10度以下。首都首爾降至攝氏零下13.9度，體感溫度更是冷到零下21.7度，汝矣島漢江公園甚至還冷到出現冰柱、江水結冰現象，寒冷低溫也讓許多出門的上班族，紛紛穿起厚重外套、毛帽、圍巾等禦寒衣物，避免外出凍傷。

綜合韓媒報導，南韓大部分地區23日將整天處於零下氣溫的嚴寒中。截至當地上午8點前，京畿道北部、江原道內陸與山地、慶北北部內陸早晨氣溫均為零下15度以下，其餘中部地區、全北東部與嶺南也降至零下10度。報導指出，24日前氣溫有可能再下降，這波寒流低溫與強風預計持續到25日早晨，26日才會恢復到平均氣溫。

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報導指出，南韓全境23日早晨最冷的地方，是在江原道華川郡廣德山，清晨6點45分測得零下25度低溫；平昌郡大關嶺也只有零下20度，最低體感溫度則來到了-29.6度；首爾氣溫降至零下13.9度，體感溫度為零下21.7度。另外，隨著溫度下降，首爾汝矣島漢江公園1月22日下午，漢江畔岸邊可見形成冰柱。

降雪方面，忠清南道、全羅道、濟州島23日預計降下大雪。截至當地上午8點，這些地區每小時降雪量在1到5公分左右，從前一天算起積雪高度已累積20公分上下；京畿道南部西海岸、忠清北道中南部等地區，則將從晚間開始下雪；濟州島的降雪或降雨預計持續到25日早晨，其餘地區則只下到24日早晨，比濟州更早停歇。

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