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風暴擴大！ 南韓第一夫人收受名牌包遭偷拍 執政黨領袖「被請辭」

南韓總統尹錫悅（右）與妻子金建希去年11月21日搭乘空軍一號專機，抵達倫敦史坦斯特機場，展開訪英行程。（法新社）

南韓總統尹錫悅（右）與妻子金建希去年11月21日搭乘空軍一號專機，抵達倫敦史坦斯特機場，展開訪英行程。（法新社）

2024/01/22 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓第一夫人金建希2022年收受名牌包的舊事近日再度浮上檯面，甚至引發執政黨國民力量黨內「茶壺風暴」，總統尹錫悅與國民力量黨意見分歧，為此尹錫悅的辦公室，要求前南韓法務部長，目前擔任國民力量黨臨時領導人的韓東勛辭職，但被拒絕。

《韓聯社》22日報導，韓東勛證實，日前與總統秘書室室長李官燮會面時，對方轉達要求他辭職。韓東勛強調會繼續履行職責，直到任期結束。外界注視這起風波是否會影響4月國會大選的選情。

事件源於金建希日前被揭發曾經在2022年，收受一名牧師贈送價值300萬韓元（約新台幣7萬元）的國際時尚名牌迪奧（Christian Dior）手提包，尹錫悅和韓東勛在因應方式上有分歧。

南韓《韓國時報》（The Korea Times）19日報導，金建希接受名牌包的影片，成為金建希與執政黨承受最新一波政治壓力的來源。

這段影片是由以Youtube為播送平台的南韓新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月披露，內容是金建希2022年9月收下美籍韓裔牧師贈與價值300萬韓元迪奧手提包的場面，偷拍鏡頭以牧師的手錶為偽裝。據說這個名牌包是由《首爾之聲》提供。

國民力量黨內砲轟聲浪愈來愈大，多名議員要求金建希針對此事道歉，以免影響選情，有黨內議員甚至拿她與18世紀法國大革命被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼相比；韓東勛也表示，事件引發國民擔憂，呼籲從國民角度處理事件，但總統府強調，金建希是偷拍陷阱的受害者，尹錫悅與金建希對於名牌包風波一直保持沉默。

《韓聯社》報導，韓東勛就任執政黨臨時領導人不到一個月，他公開斷然拒絕了辭職要求。就第一夫人相關爭議被視為黨政分歧因素的立場是否有變化時，韓東勛表示，自己的立場從未改變。他表示，4月10日的國會大選對國民和國家的未來發展至關重要，自己抱著願付出任何代價的決心接受了這個職位。

他強調會「先民後私」，將如實向國民闡明執政黨的變化，防止在野黨共同民主黨扯後腿的行為讓國民遭殃，給國家的未來帶來威脅。

南韓前法務部長、執政黨國民力量黨臨時領導人韓東勛。（美聯社檔案照）

南韓前法務部長、執政黨國民力量黨臨時領導人韓東勛。（美聯社檔案照）

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