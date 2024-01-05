韓國會通過法案調查總統夫人金建希 尹錫悅駁回

韓國國會上週表決通過針對總統夫人金建希及執政黨陣營的兩項特檢法，總統尹錫悅今天在國務會議審議後對此行使否決權，批評在野黨為國會大選通過「惡法」。（美聯社資料照）

2024/01/05 17:37

〔中央社〕韓國國會上週表決通過針對總統夫人金建希及執政黨陣營的兩項特檢法，總統尹錫悅今天在國務會議審議後對此行使否決權，批評在野黨為國會大選通過「惡法」。

韓國國會去年12月28日召開全體會議，表決通過2項任命特別檢察官的法案，分別為調查金建希及其家屬涉嫌操縱股價，以及涉及大庄洞開發計畫行賄的「50億俱樂部」疑雲；國會4日將這兩項法案提交政府。

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今天上午召開的臨時國務會議中就此2案提出重議要求後，尹錫悅立即批准，法案將送回國會重新審議。總統辦公室秘書室長李官燮在簡報時指出，在國會擁有過半席次的在野黨共同民主黨放著攸關民生的重要法案不處理，反而在未進行朝野協商下強行通過2項特檢法案，政府深表遺憾。

李官燮批評共同民主黨為操縱輿論而通過這2項特檢法案，無視應進行朝野協商的憲法慣例，也對正在審判中的案件相關人員過度搜查，有侵害人權之嫌；他也說，若親在野黨的特檢在國會大選期間散布虛偽言論，可能侵害國民的選擇權。

韓國聯合新聞通訊社報導，尹錫悅對法案行使否決權時，通常會蒐集輿論意見，在法定期限到期前才決定，這次卻罕見在收到法案的隔天就火速駁回，也是目前4次行使否決權時唯一一次由秘書室長召開簡報會，顯示執政黨國民力量對此重視度，力阻4月國會選情受到影響。

總統辦公室高層官員對媒體表示，這次之所以特別快速行使否決權，是因為已多次檢討，沒有再考慮的必要，「對於毀損憲法價值的條款，快速表明立場較好」。在國會通過法案當天，總統辦公室就已放出會行使否決權的消息，直批共同民主黨意圖藉此影響選情。

依韓國國會法規定，總統行使否決權後，法案將送回國會重新審議表決。值得注意的是，受總統行使否決權或人事相關法案，會採取無記名投票方式，意指即使共同民主黨具有過半席次優勢，雙方都可能在無記名投票下發生跑票狀況，變數增多。

法案送回國會後，國會朝野又就重議時間點開始激烈攻防。國民力量主張在9日全體會議中立即重新表決，共同民主黨則希望與正在研議中的憲法法院權限爭議審判請求案一起處理，遭批故意拖延。

法案重新表決時，必須在國會議員過半數出席下，獲得超過2/3贊成票才能通過。韓國國會300席，目前有298位議員，2席空缺。以目前在野黨合計180席計算，離通過門檻約差20票。若特檢案延後至2月臨時會期表決，執政黨議員可能會因未獲黨內選為下屆候選人而跑票，帶來更多不確定性。

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