2024年最大黑天鵝？ 北韓專家：金正恩恐正為開戰做準備

專家示警，朝鮮半島形勢為1950年以來「最危險」，北韓領導人金正恩恐怕已經放棄尋求與美國關係正常化的戰略目標，轉向重新朝與中國和俄羅斯軍事結盟，並正準備發動戰爭。（美聯社）

2024/01/21 22:06

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國國務院前情報與研究局東北亞處長卡林（Robert Carlin）與加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院教授赫克爾（Siegfried S Hecker）近日共同撰文警告，朝鮮半島面臨1950年6月初韓戰爆發以來「最危險」形勢，北韓領導人金正恩恐怕已經做出了開戰的戰略決策，就如同其祖父在1950年決定那樣。

德國之聲（DW）引述朝中社報導指出，金正恩2023年底甫向北韓共產黨領導層發表激昂政策演說，否定與南韓和平統一的可能性，將南北韓形容為「敵對的兩國和交戰國」的關係，並呼籲「指數級」擴展國家核武庫，加快彈道飛彈測試，誓言發射3顆新的間諜衛星。該說指責南韓和美國準備「入侵」的魯莽舉動，並警告「朝鮮半島隨時可能爆發戰爭」。

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曾參與美國和北韓協商、現為加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）非常駐學者的卡林和北韓武器發展專家赫克爾在華府智庫史汀生研究中心的北韓分析網站「北緯38度」（38 North）撰文指出，金正恩去年以來的最新舉動可能超出了一貫的虛張聲勢。

文章指出，「這聽起來可能過於戲劇化，但我們相信，金正恩已經做出了開戰的戰略決策，就如同其祖父在1950年一般」、「我們不知道金正恩計劃何時或如何扣下扳機，但危險已經遠超出華盛頓、首爾和東京對平壤『挑釁』的例行警告」、「我們不認為自去年初以來北韓媒體上出現的備戰主題是典型的虛張聲勢」。

文章說，金正恩2019年與美國前總統川普在河內舉行的峰會失敗「使金正恩顏面掃地」。該會談的核心是以北韓承諾逐步停止武器計畫為交換條件，換取減免制裁的可能性；但這兩者都未能實現。

文章分析，明顯跡象顯示，北韓2021年夏秋季決定開始與過去戰略做一重大決裂，從希望與美國關係正常化的戰略目標，轉向朝中國和俄羅斯的戰略再定位；平壤認為，美國正處於「全球撤退」狀態，全球潮流正在朝著有利於其的方向發展，促使北韓和俄羅斯關係持續進展、尤其在軍事領域，如去年7月俄羅斯國防部長訪問平壤、去年9月金正恩與俄羅斯總統普廷在俄國遠東地區的面對面峰會。

文章認為，金正恩恐已認為挑戰現狀時機漸趨成熟，這可能影響了平壤關於軍事解決南北韓問題的必要性和機會、或時機的決定；迄2023年初，備戰主題開始經常性出現在北韓高層聲明中。

北韓2023年發射了創紀錄數量的飛彈，包括在12月宣稱的可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈，可以射到美國任何地方；去年底，北韓還發射了一枚將間諜衛星送入軌道的火箭。今年1月6日，南韓稱北韓向其西海岸外海邊境的延坪島附近水域發射了至少60枚炮彈。1月中旬，北韓還稱成功發射了一枚中程高超音速彈道飛彈。

德國之聲報導指出，美國衛星偵測到北韓滿浦銀河化學工廠現代化擴建，與飛彈燃料和核武試劑的生產有關；此外，國際原子能總署去年12月報告指出，北韓寧邊核設施內有第二座反應爐投入運行，可能用於生產武器級別燃料。

不過，也有專家懷疑北韓是否正在準備發動戰爭。報導引述東京大東文化大學國際關係學教授、軍事問題專家穆羅伊（Garren Mulloy）表示，「北韓呼籲為戰爭進行武裝並不罕見」、「我們不應該認為這沒有任何意涵，但也不應該想像這意味著戰爭」。

東京大學國際關係系助理教授山口亮受訪表示，「北韓在拉攏中國和俄羅斯成為盟友方面取得了進展，我找不到他們在這個時間點開戰的理由」，平壤對這兩個國家的信任程度還不足使其相信，發生戰爭時中俄會對北韓伸出援手。

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