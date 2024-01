好消息！馬來西亞標誌景點「黑風洞」將設電扶梯

2024/01/21 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕黑風洞(Batu Caves)是馬來西亞最受歡迎的標誌性景點,其高聳的彩虹樓梯極具特色。而最近該遺址的管理委員會打算在此設立一座電扶梯,希望為那些無法或不願意攀爬272階階梯的人們提供另一個選擇。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,黑風洞管理委員會發言人R. Nadarajah在週五(19日)的新聞發布會上表示,將增加電扶梯使該遺址「更加方便」。「我們希望政府能夠幫助我們,因為這(電扶梯)將允許無法爬樓梯的殘障人士和老年人到達主寺廟」。

Nadarajah補充,電扶梯和新的「多功能廳」的工程將於今年1月25日大寶森節(Thaipusam festival)之後開始。Nadarajah表示該大廳預計耗資約3500萬令吉(約2.3億新台幣),電扶梯的費用則沒有透露。

深受遊客歡迎的景點黑風洞位於馬來西亞吉隆坡北方13公里處,是印度教的聖地,也是馬來西亞大寶森節慶典的重鎮,據信已有約4億年的歷史。目前,遊客必須攀爬272階階梯才能到達位於頂部石灰岩洞穴中的寺廟。

