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好消息！馬來西亞標誌景點「黑風洞」將設電扶梯

馬來西亞景點黑風洞將設立電扶梯。（歐新社）

馬來西亞景點黑風洞將設立電扶梯。（歐新社）

2024/01/21 22:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黑風洞（Batu Caves）是馬來西亞最受歡迎的標誌性景點，其高聳的彩虹樓梯極具特色。而最近該遺址的管理委員會打算在此設立一座電扶梯，希望為那些無法或不願意攀爬272階階梯的人們提供另一個選擇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，黑風洞管理委員會發言人R. Nadarajah在週五（19日）的新聞發布會上表示，將增加電扶梯使該遺址「更加方便」。「我們希望政府能夠幫助我們，因為這（電扶梯）將允許無法爬樓梯的殘障人士和老年人到達主寺廟」。

Nadarajah補充，電扶梯和新的「多功能廳」的工程將於今年1月25日大寶森節（Thaipusam festival）之後開始。Nadarajah表示該大廳預計耗資約3500萬令吉（約2.3億新台幣），電扶梯的費用則沒有透露。

深受遊客歡迎的景點黑風洞位於馬來西亞吉隆坡北方13公里處，是印度教的聖地，也是馬來西亞大寶森節慶典的重鎮，據信已有約4億年的歷史。目前，遊客必須攀爬272階階梯才能到達位於頂部石灰岩洞穴中的寺廟。

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