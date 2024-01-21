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東京澀谷站忠犬八公像旁「男持刀躺血泊」 民眾路過嚇壞報警

日本東京JR澀谷站的知名地標「忠犬八公」（忠犬ハチ公）銅像旁，在今（21）日下午傳出有一名年輕男子突持刀自殘，接著倒臥在血泊中。（圖擷取自@feedyourkiss 社群平台「X」，本報合成）

日本東京JR澀谷站的知名地標「忠犬八公」（忠犬ハチ公）銅像旁，在今（21）日下午傳出有一名年輕男子突持刀自殘，接著倒臥在血泊中。（圖擷取自@feedyourkiss 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/21 19:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR澀谷站的知名地標「忠犬八公」（忠犬ハチ公）銅像，在今（21）日下午傳出有一名年輕男子突然持刀自殘，接著倒臥在血泊中，引發現場群眾一陣混亂，民眾被嚇得趕緊報警。據了解，警方獲報趕到後緊急將男子送醫，所幸男子送醫後已無大礙。

綜合日媒報導，這起事件發生在當地時間下午3點（台灣時間下午2點）左右，一名女性向警方報案，提到她在路過JR澀谷車站前的忠犬八公銅像時，目睹一名20至30歲男性，在原地持刀刺傷自己的右大腿，並滿身鮮血癱倒在地，手上的刀則是掉在一旁，讓她嚇得趕緊報警。

警方獲報趕往現場，發現自殘男子意識清醒，甚至向員警說出「我自己用刀刺大腿」，隨後被緊急送往醫院。報導指出，男子經過醫療救治後，前沒有生命危險，詳細案情仍待警方進一步釐清。

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