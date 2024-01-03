日本新年不平靜！東京列車爆隨機砍人 傳4人受傷！
2024/01/03 23:24
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車今（3日）晚驚傳砍人案，一名男子被一名女子持刀攻擊，據悉還有其他人被砍傷，女嫌已被趕到現場的警方制伏逮捕。
綜合日媒報導，3日晚間接近11點（台灣時間3日晚間10點）東京JR山手線一輛列車在駛向秋葉原站時，一名女子突然拿出菜刀攻擊一名男子，不過後續有消息稱總共有4人受傷，幸好傷勢都未危及生命。
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據網上流傳的影片可以看到，警方獲報到場後疏散車廂人員，並將女嫌制伏逮捕，目前該名女嫌已被警方拘留，接受進一步調查。
受到此次事件影響，JR公告稱秋葉原站有列車出現故障，山手線自晚間10點56分（台灣時間3日晚間9點56分）左右暫停行駛。
なんか秋葉原駅の山手線の車内で包丁振り回したらしい、、、怪我人も出てるし、、、犯人女だったし、、、ホストか何かなのかな？？ pic.twitter.com/APGnMSqzH2— ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ﾊﾙｸﾝŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹” （@hahanoruru） January 3, 2024