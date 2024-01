驚悚片曝光！表演「進鐵籠」鍊條突斷 老闆墜4.6公尺亡

2024/01/21 19:53

〔即時新聞/綜合報導〕尾牙年會本該是令人開心的事,近日,一間收益管理公司於18日舉辦公司25周年派對,老闆桑杰沙阿(Sanjay Shah)與員工登台表演,兩人進熱氣球造型鐵籠後,會降落至演講台。怎料鐵籠在高處準備降落時,支撐的鍊條突然斷裂,兩人當場從15英尺高(近4.6公尺)的鐵籠摔到地面,此起意外導致桑杰沙阿傷重不治死亡,事發畫面也隨之曝光。

綜合外媒報導,這起意外發生在18日晚間,總部位在美國的收益管理公司Vistex在印度海得拉巴羅摩吉電影城(Ramoji Film City)舉辦25周年派對,老闆桑杰沙阿與同事拉朱達特拉(Raju Datla)兩人進行開場表演,進入15英尺高造型鐵籠後,原定會降落至演講台,怎料鐵籠伸降至一半時,突然斷裂,導致兩人重摔至地面,桑杰沙阿送醫傷重不治,拉朱達特拉則情況危急。

從曝光畫面中可看到,當時兩人一起進入籠內,而舞台上方有兩條鏈子正拉住鐵籠。正當籠子緩緩降落時,其中一條支撐的鐵鍊突然斷裂,籠子瞬間大幅度傾斜,將兩人甩出籠外。當意外發生時,可看到員工們就坐在舞台下方目睹一切,公司員工更透露,兩人表演橋段為事先規劃好的,原定舉辦2天的活動,沒想到發生意外。

