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驚悚片曝光！表演「進鐵籠」鍊條突斷 老闆墜4.6公尺亡

桑杰沙阿與員工2人（右圖紅框處）因舞台意外摔落到地面。（圖截取自X平台@YourBuddy1129）

桑杰沙阿與員工2人（右圖紅框處）因舞台意外摔落到地面。（圖截取自X平台@YourBuddy1129）

2024/01/21 19:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尾牙年會本該是令人開心的事，近日，一間收益管理公司於18日舉辦公司25周年派對，老闆桑杰沙阿（Sanjay Shah）與員工登台表演，兩人進熱氣球造型鐵籠後，會降落至演講台。怎料鐵籠在高處準備降落時，支撐的鍊條突然斷裂，兩人當場從15英尺高（近4.6公尺）的鐵籠摔到地面，此起意外導致桑杰沙阿傷重不治死亡，事發畫面也隨之曝光。

綜合外媒報導，這起意外發生在18日晚間，總部位在美國的收益管理公司Vistex在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City）舉辦25周年派對，老闆桑杰沙阿與同事拉朱達特拉（Raju Datla）兩人進行開場表演，進入15英尺高造型鐵籠後，原定會降落至演講台，怎料鐵籠伸降至一半時，突然斷裂，導致兩人重摔至地面，桑杰沙阿送醫傷重不治，拉朱達特拉則情況危急。

從曝光畫面中可看到，當時兩人一起進入籠內，而舞台上方有兩條鏈子正拉住鐵籠。正當籠子緩緩降落時，其中一條支撐的鐵鍊突然斷裂，籠子瞬間大幅度傾斜，將兩人甩出籠外。當意外發生時，可看到員工們就坐在舞台下方目睹一切，公司員工更透露，兩人表演橋段為事先規劃好的，原定舉辦2天的活動，沒想到發生意外。

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