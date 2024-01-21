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夫婦貪領已故父親「671萬退休金」 不惜瞞死訊伴屍睡6年

美國堪薩斯州一對夫妻為能繼續領取已故親人的退休福利金，竟將死者遺體藏在家中長達6年，任憑遺體木乃伊化在床鋪上。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

美國堪薩斯州一對夫妻為能繼續領取已故親人的退休福利金，竟將死者遺體藏在家中長達6年，任憑遺體木乃伊化在床鋪上。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2024/01/21 19:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州一對夫妻為能繼續領取已故親人的退休福利金，竟將死者遺體藏在家中長達6年，任憑遺體木乃伊化在床鋪上。不僅如此，夫妻倆還對外隱瞞其死訊，甚至假裝死者還活著，宣稱他不能接電話也不要探望，伴屍6年的生活，讓這對夫妻成功詐領21萬6067美元（約新台幣671萬元）。

綜合外媒報導，61歲的琳恩（Lynn Ritter）與丈夫柯克（Kirk Ritter）婚後便和女方年長的父親卡羅爾（Mike Carroll）一起住在美國堪薩斯州，直到卡羅爾去世時，3人一直都同住在一個屋簷下。報導指出，卡羅爾是一名退休人員，並從2008年開始領取養老金與社會保障津貼。

然而，在卡羅爾高齡81歲過世後，這對夫妻為了繼續領取他的退休金花用，竟選擇隱瞞他的死訊。檢察官指出，根據卡羅爾裝的心律調節器紀錄顯示，他早在2016年就過世，直到2022年10月23日，柯克才報警通報岳父過世，當警方抵達住處查看情況時，卻發現卡羅爾早已處於木乃伊狀態陳屍在床上。

卡羅爾的親戚們受訪透露，多年來眾人都以為他還活著，因為琳恩與柯克這對夫妻多次找藉口，向他們解釋為什麼父親不能接電話或探望，同時又說服他們父親還活著。

檢察官表示，在卡羅爾死後6年內，總計有21萬6067美元的退休金，被這對夫妻從他的銀行帳戶開支票兌現花用，夫妻倆將於2月2日在聯邦法院出庭，面對多項指控。

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