能登強震讓地貌大變！ 石川縣知名景點「哥吉拉岩」脫離海面
珠洲市一座原先位在海水中的、被暱稱為「哥吉拉岩」（ゴジラ岩）的礁岩，在1日發生強震後，如今礁岩已經完全脫離海面。（圖擷取自@ichi1kun、@asakiyumemisipo社群平台「X」，本報合成）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1月發生規模7.6強震，不僅造成嚴重傷亡，也讓該地區多處地貌因此改變。根據日媒最新消息指出，石川縣沿岸地區疑似因為地殼隆起，導致海岸線後退，輪島市知名的海水泳池已完全乾涸；珠洲市則是有一座外型看似怪獸「哥吉拉」、原先位在海水中的礁岩，如今已經完全脫離海面。
綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，導致石川縣多地區受強震影響，隆起的地殼更大幅改變海岸線模樣。報導指出，位在輪島市島崎町一座長約25公尺、寬約13公尺，被指定為「國家登錄有形文化財」的知名海水泳池「鴨浦鹽水泳池」（鴨ヶ浦塩水プール），就因此完全乾涸，泳池內只剩礁岩，完全沒有海水。
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日本東京大學地震研究所表示，泳池周邊海岸隆起範圍約1.4公尺到2.2公尺不等，造成海水無法引入至泳池內。另外，當地許多民眾在看到泳池被強震改變的樣貌後，皆對此感到嘆息道，「太糟糕了，太過分了。」
不僅如此，地震前原本位於珠洲市離岸海域、高約2.5公尺的「哥吉拉岩」（ゴジラ岩），雖然外觀並未因強震導致崩塌，但是礁岩卻在地震後完全浮出海面，目前明顯與陸地相連，專家研判同樣跟地殼隆起有關。
能登外浦の沿岸は大規模な土砂崩れ— いろはにほへとあさきゆめみし （@asakiyumemisipo） January 21, 2024
珠洲市馬緤（まつなぎ）町の沖に浮かんでいた
「ゴジラ岩」海岸から陸続き
地震による地盤の隆起が原因 Yahoo!（ニャース）より
ゴジラ岩ってあるんだね‼️
びっくり???? pic.twitter.com/VJv5BSsHIV
#珠洲 のきれいな海と #ゴジラ岩 （４年くらい前）— 恐竜祭り （@ichi1kun） January 18, 2024
現在は地震の影響でゴジラ岩まで陸続きになっちゃって、”海からゴジラが！っていうより”地中からゴジラが！”になっているそう。
地震の影響を見ることができるし
ゴジラいるし
海の向こうはロシアだし。
なんかすごい場所だな pic.twitter.com/ofuZRXRf6R
能登のゴジラ岩も一昨年見に行ったけど、— WOLFRUM（ウルフラム） （@4everfruit） January 21, 2024
上陸しちゃったか...
（ムービーは当時作ったもの） https://t.co/0nF5vuekuA pic.twitter.com/DKM65uPxPe
昨年5月中旬に旅行で行った鴨ヶ浦塩水プール— mikan （@mikankan319） January 18, 2024
海岸隆起で完全に干上がってしまったのですね pic.twitter.com/hOvqrRCLTM
石川県輪島市＜鴨ケ浦塩水プール＞— 関根俊和 （@sekinetoshikazu） January 21, 2024
2022-10-14 撮影#石川県 #輪島市#鴨ヶ浦塩水プール pic.twitter.com/2HPv8JYcn9